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Erdoğan’dan Körfez turu

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Suudi Arabistan#Katar
Erdoğan’dan Körfez turu
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, pazartesi gününden itibaren Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan üç günlük Körfez turuna çıkıyor. 

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Litvanya’daki NATO Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği Körfez’le devam edecek. Erdoğan, hafta başında ilk olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Burada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud’la bir araya gelecek. 17 Temmuz’da Cidde’de düzenlenecek Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu’na katılacak. Erdoğan ikinci durağında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. 18 Temmuz’da Doha’da yapılacak Katar-Türkiye İş Forumu’na katılacak olan Erdoğan, 19 Temmuz’da ise Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçerek BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile buluşacak. BAE’in başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek BAE-Türkiye İş Forumu’na katılacak.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ

Erdoğan’ın Körfez bölgesini kapsayan ziyaretinin öncelikli gündem maddesini ekonomik ilişkiler oluşturuyor. Erdoğan’ın muhataplarıyla sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, lojistik, tahıl, e-ticaret, petrokimya ve finans gibi alanlarda iş birliğini ele alması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyareti öncesi ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgeyi ziyaret etmişti. Yılmaz ve Şimşek, BAE ve Katar’da ekonomik işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme yapmıştı.

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Suudi Arabistan#Katar

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