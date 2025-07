Erdoğan’dan KKTC’de 51. yıl mesajları... Kıbrıs Türkü’ne adaletsizlik bitmeli

Haberin Devamı

KIBRIS Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıldönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla dün başkent Lefkoşa’da coşkulu törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldikten sonra ‘Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, yarım asırdan bu yana devam eden Kıbrıs müzakerelerinde Rumlarla federasyon devrinin sona erdiğini bir kez daha dile getirdi ve Kıbrıs sorununun ancak iki devlet esasında çözülebileceğini söyledi. “KKTC’nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etmek amacıyla yol arkadaşım Sayın Tatar ile tam bir uyum içindeyim. Bunun için ne diyoruz ‘Ay yıldız, aynı yoldayız’. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır” diyen Erdoğan, Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit töreninde de Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm mesajları verdi. Erdoğan konuşmalarında özetle şu mesajları verdi:

ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

“KKTC’nin özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. Teknofest’te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türk’ü ile birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıldönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. Yol medeniyettir düsturuyla KKTC’nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Akaryakıttan 77 milyon lira toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek.

YENİ DEVLET HASTANESİ

Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkânlar düşünüldü. KKTC’nin en büyük sağlık yatırımını yaptık. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Türk’e yakışan neyse onu yaptık. KKTC’nin her alanda güçlü ve özgüvenli altyapıya kavuşması için her şeyi yapıyoruz. Hastane yatırımlarının yanı sıra köy ve kırsalda yaşayan kardeşlerimiz için sağlık ocaklarında sona gelindi. Bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını gerçekleştireceğiz.

DENİZİN ALTINDAN SU GETİRDİK

Konuşmasına “Denizin altından da suyu Türkiye’den buraya getiririz dedik ve getirdik” sözleriyle devam eden Erdoğan “KKTC kalkınma hamlesi başlattı. Ulaştırma, sağlık gibi alanlarda projeler yaptık. Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. Girne Askeri Hastanesi’ni hizmete sunduk. KKTC’yi Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı yaptık. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz” diye konuştu.

“Törenlerde Solo Türk uçakları Girne’de gösteri yaparken, İnönü Denizaltısı, İmbat Hücumbotu ve Bandırma Karakol Gemisi Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı.

DÜNYA KKTC’Yİ TANIMALI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan başkent Lefkoşa’daki geçit töreninde yaptığı konuşmada, BM’nin sürdürdüğü Kıbrıs’ta federal çözüm çabalarının tüketildiğini ve ısrar etmenin de anlamı olmadığını vurguladı.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Erdoğan, “Kardeşlerim bugüne kadar şu gerçeğe defalarca şahit olduk. Rumlar hep çözümsüzlük peşinde koştu. Kıbrıs Türk tarafının yapıcı önerilerini reddettiler. Masayı her devirdiklerinde çözüm istediklerini müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söylediler. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görerek sözde devletlerine yamamaya devam ettiler. Kıbrıs Türkleri’nin kaybedecek bir 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş bir model olan BM parametreleri ile vakit kaybedemeyiz. Bir çok kez denenmiş başarısız olmuş bir çözüm modelinden ısrarcı olmanın faydası yok. Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümün tüm gücümüzle arkasındayız. Buradan tüm dünyaya bir çağrı yapıyorum. Uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı ekonomik ve siyasi ilişkileri bir an önce kurmalı, doğrudan ticaretin önü açılmalı” diye konuştu.

YAPILANLARI ASLA UNUTMAYIZ

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Şimdi birileri çıkıyor. Geçmişi tamamen geride bırakalım diyor. İyi de biz Kumsal katliamını, kanlı noel vahşetin, Erenköy direnişinde toprağa düşen gençlerimizi nasıl unutabiliriz. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde şifa beklerken katledilen onlarca yurttaşımı nasıl unutabiliriz. Yarım asırdır uygulanan ambargoları nasıl unutabiliriz. Kimse kusura bakmasın, biz Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız. İbret alarak ders çıkartarak bir daha benzer acıların asla yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz onu yaparız.”

Erdoğan, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na liderlik yapan Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve ömrünü Kıbrıs davasına adayan Alpaslan Türkeş ve şehit Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu minnetle andı.

ORTAK GELECEK İNANCI

CUMHURBAŞKANI açılışta şöyle konuştu: “Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Attığımız her adım sadece bir bina, bir yol değil kardeşliğimizin, ortak gelecek inancımızın bir sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türkü’nün birliği için buradayız, her zaman da burada olacağız. KKTC’nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında tam bir uyum içindeyiz. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. KKTC ile diplomatik siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı. Kıbrıs Türküne adaletsizlik bitmeli. Kıbrıs Türkünün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk.”

ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Uçtuk Kıbrıs semalarında, toprağın sesi susmasın diye, Ada’da barışa yol açılsın diye, Türk’ün vicdanı, mazluma yoldaş olsun diye! Mutlu Barış Harekâtı’nın 51’inci yılı kutlu olsun” denilerek şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türkü’nün yok sayıldığı, varlığının tehdit edildiği bir dönemde zulmün karşısında duran, kardeşliğin ve insanlığın yanında olan Türk milleti, 20 Temmuz 1974’te tarihe altın harflerle yazılan bir adım attı. Bugün, bu onurlu harekatın yıl dönümünde, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 51 yıldır süren kararlılıkla barış ve özgürlüğün teminatı olmaya devam edeceğiz.”

AYŞE TATİLE ÇIKSIN’ FİLM OLUYOR

KIBRIS Barış Harekâtı’nın ünlü sloganı, dönemin dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızının adıyla anılan ‘Ayşe Tatile Çıksın” parolası ‘Ayşe Tatile Çıktı’ adıyla film oluyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’nci yıldönümünde Lefkoşa’da çekimlerine başlayan filmin setini ziyaret etti.

Başrollerinde Emre Bey ve Almila Ada’nın yer aldığı film, 1958’den 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar Kıbrıs Türk halkının direnişini konu alıyor. Film setini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekiple hatıra fotoğrafları çektirdi ve “Kıbrıs Türkü’nün, 1974 yılına gelene kadar neler yaşadığını genç nesillere ve tüm dünyaya aktarabilmek adına büyük bir hizmet yapıyorsunuz. Film, KKTC’nin tanıtımı için de büyük hizmet olacak. Filmin galasını da izlemeyi temenni ediyorum” dedi.