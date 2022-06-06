Erdoğan'dan Kızılcahamam mesajları: Vatandaşımızın geliri artacak

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasında özetle şunları söyledi: “İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları asla hafife almıyor, görmezden gelmiyoruz.

ÇARELER ARIYORUZ

Tam tersine bir yandan küresel denklemler içinde ülkemize yol açmaya çalışırken diğer yandan da hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Önümüzde konuttan otomobile, gıdadan elektroniğe, tekstile uzanan bir liste var.

FARKI KAPATACAĞIZ

Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz. Seçimlere 1 yıl kala böyle bir tabloyla karşı karşıya bulunmamız işimizi elbette biraz daha zorlaştırıyor ama 20 yıllık tarihimizde bizim hiçbir işimiz kolay olmadı.”

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ÇİFTÇİ VE EMEKLİYE İKİ MÜJDE

“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 hasat döneminde, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin TL prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak. Hayırlı olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 TL alım 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olacak. TMO’nun alım rakamları diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak. Memurlarımıza vereceğimiz müjdeye geliyorum. Uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık. Yarınki kabine toplantımızın ardından detaylarıyla anlatacağım. 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.”

‘NATO’DA DURUŞUMUZ HAKLI’

“NATO’nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz. BM Güvenlik Konseyi’ni reforme edelim diyorlar. Daimi üye, geçici üye artık bunun olmayacağını, olamayacağını konuşmaya başladılar. Allah ömür verirse onu da göreceğiz ve dediğimize gelecekler.”

ÇEVRE DAVETİ

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığa verilmiş en büyük nimetler arasında yer alan tabiatın korunmasına yönelik her adımın insanlığın geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum” çağrısı yaptı. (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)

81 MİLYON ADIM İÇİN YÜRÜDÜLER

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Ankara Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatılan '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'ne katılarak gençlerle yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Emine Erdoğan, geri dönüşümün önemine işaret ederek, çevreci çocuk ve gençlerle teraryuma çiçek dikti.

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KIZILCAHAMAM’IN SPORCULARI

10 GOL YEDİN BAKANIN ŞUTUNU KURTARDIN!



Gelişen bir atakla Varank’ın bir golünü kaleci Trabzon Milletvekili Salih Cora kurtardı. Varank, “10 tane gol yedin, bakanın şutunu kurtardın. Bunu da yeseydin kimse bir şey demezdi” diye esprili bir dille sitem etti.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN KARAİSMAİLOĞLU’NA: HIZLI TREN GİBİSİN SAYIN BAKANIM

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam’da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini halı sahada futbol maçıyla attı. Takım elbise ve kravatla görmeye alışık olunan bakan ve milletvekilleri bu defa krampon ve eşofmanlarıyla sahada kıyasıya mücadele etti.

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Renkli diyalogların yaşandığı maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce saha dışında, sonrada da dayanamayarak sahanın içine girerek izledi. Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, “Bakanım hızlı tren gibisin maşallah, delip delip geçiyorsun” diye takılırken, Vekil Alpay Özalan’a da “Alpay, sosyal medyada iyisin ama sahada yoksun” diye laf attı. Maç turkuaz formalı takımın 7-3’lük galibiyetiyle sonuçlandı.

BASINLA VOLEYBOL



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kızılcahamam’da çalışmalara bir süre ara verip spor tesislerine gitti. Kampı takip eden basın mensuplarının voleybol oynadığını görünce de onlara katıldı.