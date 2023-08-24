Erdoğan’dan Kırım ve Ukrayna mesajları

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3’üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi: “Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Kırım Tatarlarının milli lideri, Ukrayna milletvekilleri Sayın Mustafa Kırımoğlu, sevgili Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kırım Platformu’nun 3’üncü zirvesinde video mesaj marifetiyle de olsa sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesile ile Ukrayna’nın bayrak gününü ve bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum.

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SAVAŞIN KAZANANI BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz. Kırım’ın, Ukrayna’nın bir parçası olduğunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Kırım Tatar Türk’ü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Cemal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum. Hep söylediğim gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık 2 senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz. Bu süreçte akan kanın durması en azından tarafların müzakere masasına hazırlanması için iletişim kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba harcıyoruz.”

KARADENİZ’DE SÜKÛNET BOZULMASIN

Erdoğan tahıl koridoruyla ilgili de şunları söyledi: “Karadeniz Girişimi’nin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz’deki sükûnete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan ve yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil, tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor. Bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine kavuşmasını temenni ediyorum.”

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AKARCA VE ŞAHİN’İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i Beştepe’de kabul etti. Kabul basına kapalı olarak yapıldı.

ADIYAMAN’DA 64 BİN 811 KONUTUN İNŞASINI PLANLADIK

ADIYAMAN Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ne de canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “6 Şubat’ta en fazla zarar gören illerimizin biri de Adıyaman’dı. Şehrimizde 64 bin 811 konut kullanılamaz hale geldi. Adıyaman’da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. Halihazırda Adıyaman’da 26 bin 228 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. 8 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca 8 ayrı noktada toplam 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temellerini atıyoruz. Temeli atılan konutların bin tanesi Türk Hava Yolları’nın bağışı olup, Emlak Konut eliyle inşa edilecek. Besni’de Merinos’un bağışı ile bin konutun daha temelleri atılıyor. Kayserispor’un bağışları ile 250 konut için de ilk kazma vuruluyor. Merkez Örenli Mahallesi Mıcır Mevkii’nde BAYKAR’ın bağışı ile 349 konutun inşasına başlıyoruz. Bakanlığımızın Mara ve Turgutreis mahallelerinde inşa edeceği 1950 konut, 451 iş yeri ile meydan projemizin inşasını da başlatıyoruz.”