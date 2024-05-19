Erdoğan’dan Kırım Tatarları mesajı: Acısı hâlâ kalbimizde

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü’nün 80’inci yıldönümü nedeniyle “Kırım Tatarı kardeşlerimizi anayurtlarından kopartan, hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım’da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını savunmayı sürdüreceğiz” sözlerini paylaştı.

18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda da, “61 müzeyi ilk kez ziyarete açtık. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.