Erdoğan’dan Kırım mesajı: İade edilmeli

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır” dedi. Erdoğan, “4’üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi”ne gönderdiği video mesajında şunları söyledi:

“Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kırım Platformu’nun 4’üncü Liderler Zirvesi’nde sizlere video mesaj yolu ulaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Sayın Zelenski ve Kırım Tatarları’nın milli lideri Sayın Mustafa Kırımoğlu olmak üzere bu müstesna zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu seneki zirve, Kırım Tatar halkının sürgününün 80’inci yıl dönümüne denk geliyor. Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır.

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İADESİ ULUSLARARASI HUKUKUN GEREĞİDİR

Türkiye’nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım’ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım’ın, Ukrayna’ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türk’ü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ SAMİMİ TEMENNİMİZ

Kırım Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri hakkına sahiptirler. Kırım Tatar Milli Meclis’i Başkan Yardımcısı Neriman Celal’in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından Haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Hasan ve Aziz Ahmetov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz. Savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım’da, Ukrayna’da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sürgün edilişlerinin 80’inci yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yâd ediyorum.”