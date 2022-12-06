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Erdoğan’dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a doğum günü tebriği

Güncelleme Tarihi:

#Sadır Caparov#Recep Tayyip Erdoğan#Kırgızistan
Erdoğan’dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a doğum günü tebriği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 19:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un doğum gününü tebrik etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, Kırgızistan ile ortak dil, din, tarih, kültür ve değerlere dayalı çok yönlü ilişkilerin yeni stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dost ve kardeş Kırgızistan ile Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde çok taraflı format başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde ilişkileri geliştirmek, böylece karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin tüm alanlarında güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunmak için karşılıklı çaba göstermeye devam edeceklerini aktardığı ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Caparov’u doğum gününü tebrik ettiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, “Kardeş halklarımız arasındaki bağların güçlü kalmasını ve her geçen gün derinleşen ikili ilişkilerimiz sayesinde Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğun asırlardır devam etmesini diliyorum” ifadelerini yer verdiği aktarıldı.

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#Sadır Caparov#Recep Tayyip Erdoğan#Kırgızistan

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