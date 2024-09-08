Erdoğan’dan kılıçlı yemine tepki: Kendini bilmezler temizlenecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı’ndaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Önder İmam Hatipler Derneği’nin kıymetli yöneticileri, imam hatip camiasının kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir imam hatip mezunu olarak, imam hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Önder mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

‘BİR AVUÇKEN OKYANUS OLDUK’

Bana ‘Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle’ deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır. Her şey, tüm rütbeler gelip geçer. İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi, biz bir avuçtuk, şimdi deniz olduk hatta okyanus olduk. Kahraman ordumuz kahramansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan Müslümanlığı, ezanları, camiyi, Kuran’ı çekip alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Geride millet de kalmaz memleket de kalmaz. İmam hatip mücadelesi bir vatan savunmasıdır, bir iman mücadelesidir, varlık-yokluk mücadelesidir.

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‘İMAN KULEMİZİ KUŞATAMAYACAKLAR’

Her türlü yalanla, iftirayla özellikle imanımızı hedef alıyorlar. Bugün de iman kulemizi kuşatamayacaklar. Gençliğin ahlakı, imanı, aile kurumu, dolayısıyla vatanımız bir saldırının altındadır. Medya ve sosyal medya. İşte bu kötü emeli olan, imanımıza ve vatanımıza kasteden ellerde birer silaha, birer işgal silahına dönüşmüştür. Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen bütün o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır.

‘KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ’

Bu ordu milletindir ve milletimizin gözbebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz.

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‘BU OYUNA NASIL GELDİLER’

Bakıyorsun, 3 tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak üniversiteyle, Kara Kuvvetleriyle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız.”

AYŞENUR’U ALÇAKÇA KATLETTİLER

- “Filistinliler daracık toprak parçalarına sıkıştırıldılar. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi’yi alçakça katlettiler. İsrail, Gazze’de durmayacak. Ramallah’ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Haritayla açık açık söylüyorlar. Biz o yüzden ‘Hamas, Müslümanlar için direniyor’ diyoruz. İsrail’in devlet terörünün karşısında durmak vatani, milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı ve işbirliğini artırmalıdır.”

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MISIR’LA İLİŞKİLER GAZZE’NİN HAYRINA

- “Mısır’la başlattığımız yeni süreç Gazze’nin, Filistin’in hayrına olacaktır. İçimizdeki bedhahların ne dediğine bakmayacağız. Dostlarımızın sayısını artıracağız. Türkiye’nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız.”

İZMİR KÖRFEZİ’NDE ÇEVRE FELAKETİ VAR

Erdoğan, konuşmasının ardından Gölcük Devlet Hastanesi’nin de aralarında olduğu yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Kocaeli’de toplu açılış törenine katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Depreme hazırlık Türkiye için beka meselesidir. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. Kocaelili ve Gölcüklü kardeşlerim bizi mahcup etmedi. Bugüne kadar dualarınızla, desteğinizle hep yanımızda oldunuz. Kocaeli’yi geliştirmek için yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz. Kamu olarak Kocaeli’ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor.

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3 MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞI

Bugün de Kocaeli’ye elimiz boş gelmedik. 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. Tüm Kocaeli halkına hayırlı olsun. Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı’nı da inşallah 2028 yılında hizmete vereceğiz.

‘LAFLA ÇEVRECİLİK YAPMIYORUZ’

İzmit Körfezi’ni temizliyoruz. Mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Lafla çevrecilik yapmıyoruz. Haliç’i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi’ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi’nin yaşadığı pislik İzmit’te olmayacak. Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. İstanbul Boğazı’ndaki çevre talanlarına gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasp edilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi’ne ses çıkarmıyorlar. Çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkârlık adeta paçalarından akıyor.

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GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ni halkımızın emrine bugün sunuyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi’ni hizmete açtığımızda ne diyorlardı? Yok canım, açtık işte. Sağlık alanında Kocaeli’ye 18 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımların birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız. Başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz.”