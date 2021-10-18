Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Vesayet günleri geride kaldı

Haberin Devamı

Erdoğan, dün Angola’ya hareketinden önce soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:

VESAYET ZİHNİYETİ

“(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’na ziyareti ve bürokratlara yönelik video mesajı) Öncelikle bu açıklama tabii CHP zihniyetinin, vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi, özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek, vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı, kamu düzenine ciddi bir tehdittir.

Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için iradesini ortaya koydu. CHP zihniyeti her zaman bürokrasiyi, seçilmiş iradeyi sınırlandıracak bir enstrüman olarak kullandı. Ve milletimiz de bütün bunlardan bıktığı içindir ki, başkanlık sistemini tercih etti. Yeni sistem ise bürokrasinin siyaset yapmasının önüne geçti.

O DEFTERİ ÇOKTAN DÜRDÜK

Haberin Devamı

Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Diğer taraftan Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal’e hatırlatıyorum. Burası bir hukuk devletidir. Bir kabile devleti değildir. Bay Kemal’in adeta oyun oynadığı bir alan da değildir. Ve şunu bilmesi lazım. Heves ettiğiniz günler ki vesayet günleridir, onlar da geride kaldı. Cumhurbaşkanı’ndan en alt düzeydeki memuruna kadar herkes görevini, hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Aynı mecburiyet tüm siyasetçiler ve elbette muhalefet mensupları için de geçerlidir.

AÇIKÇA BİR SUÇTUR

Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetinin bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Bir taraftan kalkıyorsun öğretmenleri tehdit ediyorsun, bir taraftan memurları tehdit ediyorsun, yeri geliyor polisi, yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin ya? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden şu 19-20 yıl içerisinde böyle bir şey duydun mu? Yerel seçimlerde iş başına geldiniz, belediyeleri boşaltıyorsunuz ve bütün bunlar olurken AK Parti iktidarı böyle bir adım attı mı? Hayır.

HADİ BAKALIM GÖRECEĞİZ

Haberin Devamı

Gerçi Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini, hatta genel olarak milletimizi ilk tehdidi de bu değildir. Daha önce yine söylüyorum, hâkimlerden başladı. polislere, öğretmenlere kadar pek çok kamu görevlisine kendi aklınca tehditler savurdu. Şimdi bir de tarih veriyor. Ve yarın pazartesi, pazartesinden itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Ve bu ülkede memurunun, hâkiminin, polisinin, öğretmeninin, bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır.”

Haberin Devamı

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMASA BU RANDEVUYU VERMEYEBİLİRDİ

ERDOĞAN, Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyaretine ilişkin şöyle dedi: “Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana randevu verdi mi? Randevu istediğin gün sana randevu verdi mi? Randevu verdi. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. İşte bağımsız olduğu içindir ki randevuyu istediğin gün verdi. Ve yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hâlâ medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan aşağı yalan, yanlış ve utanmadan, sıkılmadan böyle bir ziyareti gerçekleştirdiğini de ifade ediyorsun.”

Haberin Devamı

VESAYET VE DARBE DÖNEMLERİNİN DİLİDİR

ERDOĞAN CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenirken şöyle dedi: “Bay Kemal yeri geldi çiftçiyi, yeri geldi esnafı, toplumun hemen her kesimini tehdit etti. Her şeyden önce bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini de gömeli çok oldu. Tabii bay Kemal o zamanlar siyaseti hiç de bilmiyordu. Yeni yeni güya bu işe alışacak ama çok zaman alacak ve ondan sonra da herhalde elveda siyaset diyecektir. Ve sanıyorum bu zat Türkiye’nin hâlâ tek parti CHP’si faşizminde veya kendisinin kamu görevlisi olarak bulunduğu 28 Şubat döneminde olduğunu sanıyor.

ÜZÜLÜYORUM

Haberin Devamı

Bu zatın FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve desteklerini açıkça beyan eden kimi ülkelerin gazıyla kendini ortaya atarak rezil etmesinden Türk siyaseti adına ben de üzüntü duyuyorum. Tıp ilminin, bu zatın acınası haline de çözüm geliştireceğine inanıyorum. CHP’ye gönül veren vatandaşlarımı da partilerini bu acıklı durumdan kurtarmak üzere harekete geçmeye davet ediyorum. Bu hukuksuz çağrının zillet ittifakında kol kola yürüdükleri terör örgütü güdümündeki partinin sivil itaatsizlik çağrısıyla benzerlik göstermesi de manidardır.”

ANKETLERİ KİMİN NE AMAÇLA YAPTIĞI ORTADA

“(Son dönemde yayınlanan anketler) Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Yani bu tür anketlerde manipülasyonlardan ciddi manada bıktık. Ama gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını tamamıyla ayaklar altına alacak anketlerdir. Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi, çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar.



ALGI OPERASYONU

Yalan terörü, algı operasyonları ve kişi kurum suikastleriyle AK Parti’ye ve hükümetimize saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar. Ve Cumhur İttifakı’nı ellerinden geldiğince küçük göstermenin gayreti içindeler.”

ÜÇ ÜLKELİK AFRİKA TURU

ERDOĞAN Afrika ziyaretine ilişkin de “Angola ve Togo’ya Türkiye’den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasebiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor. Afrika turumuzun son durağını Nijerya teşkil edecektir. Türkiye’yle Afrika’yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

AFRİKA’DA TÜRK BAYRAĞI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Angola’nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı. Erdoğan Angola’daki resmi temaslarına bugün başlayacak. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa ve heyetlerarası görüşme ile ortak basın toplantısına katılacak. Angola Meclisi’ne hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı’nı ziyaret edecek, Angola-Türkiye İş Forumu’na katılacak. Erdoğan’ın Afrika’daki üçüncü durağı olan Nijerya’nın başkenti Abuja’daki bilboardlara da Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’nin fotoğrafları ile “Birlikte daha adil bir dünya mümkün” yazılı afişler asıldı.

WASHİNGTON’DAN F-16 TEKLİFİ

(Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 uçağı satın alacağına dair haberler) Arkadaşlar bu konu F-35 konusuyla bağlantılı yani bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Bizim F-35’ler için yapmış olduğumuz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında Amerika’nın böyle bir teklifi söz konusu oldu.

Ve bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, bu adımları da atalım dedik. Savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizdeki F-16’ların modernizasyonundan tutunuz da, yeni ilave F-16 almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Ve F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödemesini, geriye borçlandırıldığımız için almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz. Başta Savunma Bakanlığımız olmak üzere bu görüşmeler devam ediyor. Netice itibariyle ortada yapılmış bir ödeme var ve bu ödemenin de şu anda geri iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor.”