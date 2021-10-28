Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘tezkere’ eleştirisi: ‘Demokrasimiz adına üzüntü verici tablo’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi: “(Suriye ve Irak tezkeresi) Son oylama öncesinde HDP yöneticileri CHP’ye bir çağrı yaptı. Bu çağrıda, HDP’nin içinde fiilen yer aldığı ama resmen varlığının inkar edildiği siyasi ittifakın devamı, CHP’nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu. Hatta bununla da kalınmayarak CHP açıkça tehdit ediliyordu. Tabii böyle bir durumda onurlu bir partinin ve liderin çıkıp ‘Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz’ diyerek HDP’lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Hiç şüphesiz burada asıl önemli olan; ülkemizin en büyük ikinci partisi durumundaki CHP’nin, terör örgütünün oyuncağı HDP’ye teslim olması, HDP’ye biat etmesi, HDP’ye boyun eğmesidir. Hem demokrasimiz adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici, ne kadar hazin bir tablo.

CHP Genel Başkanı’nın askerliği, çocuk oyuncağı veya televizyon şovu sanan cehaletini de milletin takdirine bırakıyorum. TSK’nın muharip gücünün tamamının profesyonel askerlerden oluştuğunu bilmeyecek, sınır ötesi harekâtlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız. Bizim TSK’nın Başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken soru Kılıçdaroğlu’nun nasıl olup da HDP’nin emir eri konumuna geldiğidir. İYİ Parti yönetimi ve milletvekillerinin milli bir konu olan Suriye ve Irak’taki terörle mücadele operasyonlarına imkan veren tezkereyi desteklemelerini biz de memnuniyetle karşıladık.

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MÜSAADE ETMEYİZ

Son dönem kamu görevlilerine yönelik saldırılarını da arttırdı. Türkiye’de her memur, bürokrat, birey devletin koruması altındadır. 600 yıl dünyaya nam salmış bir Osmanlı’ya sen nasıl hakaret edersin? Bu ne saygısızlıktır. Buna müsaade etmeyiz, fırsat vermeyiz.”

3.1 MİLYAR DOLARLIK İKLİM FONUNA İMZA

“Koronavirüs salgınının üstesinden güçlü sağlık altyapısıyla geldik, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları da Yeşil Kalkınma Devrimi ile aşacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bu vesile ile bir süredir müzakereleri yürütülen, ülkemize Yeşil İklim Fonu’ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu mutabakatın imzalanmasıyla kamu ve özel sektörün iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabilecek.”

Erdoğan Meclis grup konuşması sırasında Kılıçdaroğlu’na ilişkin videolar da izletti.