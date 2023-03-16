Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sonunda cesaret gösterdi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin TBMM’deki grup toplantısındaki konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, selden etkilenen ve adeta afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Türkiye, 6 Şubat sabahına son bir asrın en büyük felaketiyle uyandı.

Bize düşen gönülleri teskin etmek, acıları paylaşmak, yaraları sarmak, evler başta olmak üzere maddi kayıpların telafisini yapmaktır. Milletimiz bu hasbi gayreti görmekte, depremzede vatandaşlarımızla yeni bir gelecek kurma çabamızda yanımızda yer almaktadır. Milletimizin metaneti, âlicenaplığı, sağduyusu, bize olan muhabbeti ve güveni karşısında diyecek söz bulamıyoruz. İnşallah bu sevginin hakkını verecek, insanlarımıza mahcup olmayacağız.

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AYAĞA KALDIRMAYA SÖZÜMÜZ VAR

Bugüne kadar sunduğumuz arama kurtarma, acil yardım ve geçici barınma hizmetlerinin ötesinde, bizim milletimize depremde yıkılan şehirlerimizi bir yıl içinde yeniden ayağa kaldırma sözümüz var. Şu ana kadarki tespitlere göre, önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

ANA MUHALEFETE ÇAĞRI

Ana muhalefete de seslenmek istiyorum. Depremler bizim kendi aramızdaki tartışmaları bitirmemizi beklemiyor. Bir an önce şehirlerimizi sağlam, güvenlikli, dayanıklı binalarla dönüştürmezsek, hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz. Bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, özel sektörümüzle, hak sahibi vatandaşlarımızla elbirliği içinde hareket edersek bu meselenin üstesinden kısa sürede gelebileceğimize inanıyorum.

MİLLET SİZE CEVABI VERİR

Bunların her işi aynı. Biliyorsunuz, bir yıl önce 6 parti güya seçim ittifakı kurdular. Soruyorum, kaç yardımcın olacak? Ne diyor, cumhurbaşkanının bir yardımcısı olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir, 15 olabilir, 500 olabilir, 1500 olabilir. Neden? 6’lı Masa’nın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bu asil millet bunları yutmaz cevabını da 14 Mayıs’ta size verir, olay bu kadar basit.”

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KENDİSİNE GEREKEN KOLTUĞU VERECEĞİZ

- ERDOĞAN konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını şöyle değerlendirdi: “Aylardır cumhurbaşkanı adayı olduğunu hem kendisi bizzat izhar eden hem partisindeki tüm yöneticilerine söyleten hem medyada yazdıran CHP Genel Başkanı ‘Bay Bay Kemal’, sonunda birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs’a kadar 6’lı koalis-yonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak, ondan sonra da inşallah kendisine gereken koltuğu vereceğiz. Adaylık ve liste kavgasından fırsat bulup deprem bölgesine turistik gezi mahiyetinde uğramasını da garipsemiyoruz. Kabul edemediğimiz şey, oradaki insanların acılarına yaptığı saygısızlıktır, insanların umutlarını baltamaya kalkışmasıdır.”

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FİNLANDİYA’YA SÖZÜMÜZÜ CUMA GÜNÜ TUTACAĞIZ

- TBMM’deki grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili “Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz” dedi. Erdoğan, “İttifakların genişlemesi için görüşmeler yürütülüyor. DSP ve ANAP konusunda bir gelişme olur mu” sorusuna ise “Takip edeceksiniz, duyacaksınız onu” diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanlığı’nda ayrı ayrı bir araya geldi.