Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Samimiysen Anayasa’yı değiştirelim

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BEŞTEPE Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündemdeki başörtüsü yasası tartışmalarına ilişkin özetle şöyle dedi:“Kılık kıyafet yasaklarından ideolojik yasaklara siyasi kavgalardan altyapı eksiklerine kadar ülkemizde pek çok sorun vardı. Üniversitelere kurulan ikna odaları ah ahh... Sahneden ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazındı. Benim kızlarımı bir başka şehirde bir arkadaşımın müdürü olduğu imam hatipe göndermek zorunda kaldım.



ŞİMDİ ARTIK ÖZGÜRLÜKLER VAR

Şimdi artık hocalarımızın arasında başörtülüler var mı, öğrencilerimiz rahat rahat üniversiteye gidebilen kızlarımız var mı, var. Artık Emniyet’te, Silahlı Kuvvetler’de var. Hâkim, savcı başörtülü olarak görev yapabiliyor. Asıl özgürlük budur beyler. Burası halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir Türkiye. Bunlardan artık sıyrıldık. Şimdi özgürlük var, hürriyet var. Yurtlar taleplere cevap veremiyor diye bağırıp durdular. Şimdi bizim 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. Talep yok, bu noktaya geldik. Ne diyordu biri, ben bir yılda bu sorunu çözerim diyordu, ya hayatınız yalan.



MASADAN KALDIRALIM

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Bugün Kabine toplantımız var. Anayasa değişikliği teklifimizle bu temel hak özgürlüğünü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Hadi bakalım. Yasal düzenlemeye şu anda ihtiyaç yokken çıktı ‘yasal düzenleme yapalım’ diye. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Bu işler aşıldı artık. Burada yapılması gereken bir şey var, eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım.”

35 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA ÜNİVERSİTE

ERDOĞAN “Bir diğer önemli yenilik kadınlarımızla ilgilidir” diyerek şu açıklamayı yaptı: “Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz çalışmayla 35 yaş üzeri kadınlarınıza yükseköğretimde yeni kapı açıyoruz. 35 yaş üzerinde olan kadınlarımız için önlisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız. Üçüncü müjdemiz YÖK’ün teşkilat yapısının reform edilmesine ilişkindir. YÖK, 1981 yılında Türkiye’de 20 üniversite varken kuruldu. 208 yüksek öğretim kurumuyla büyük yapıya dönüşen YÖK’ün etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz.”

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TADINDAN YENMEZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte derinleşen gıda ve enerji krizine değinerek şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde dünyada köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır. Şu anda düşünün 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Diğer ülkelerde bir ses yok. Ama Türkiye bütün imkanları seferber ederek insanlığa nefes aldırmanın gayreti içinde. Geçenlerde uluslararası iktisatçılarla toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar. Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için Türkiye’nin geleceği aydınlık. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu yıl sonu önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz’den doğalgazı çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Uluslararası sularda bu sondaj çalışmalarını yapabilecek güce sahibiz.”

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DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ YENİLENİYOR

Açıklanan tercih sonuçlarıyla üniversitelerimizin kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu gördük. Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ni özgürlükçü bakış açısıyla değiştiriyoruz. Siber güvenlik meslek yüksek okullarının kurulmasını öngörüyoruz. Günümüzde bu yüksekokullarda yetişecek gençlerimiz siber güvenlik alanında ara eleman değil aranan eleman olacaklardır.