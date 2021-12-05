Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Randevusuz gidip kapıda gösteri yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, yıllar önce cezaevine girmesine neden olan Ziya Gökalp’ın şiirini halkla birlikte okuduğu konuşmasında özetle şunları söyledi:

İNSAN DAVET EDİLMEDİĞİ YERE GİTMEZ

“Maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası’ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya; bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar Merkez Bankası’ndan brifingi aldıktan sonra aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi, bak sana randevu verdiler. Fakat bunlarda edep, adap yok. Dün de (önceki gün) randevu falan almadan TÜİK’e gitmek istedi. Ve TÜİK buna randevu vermedi. Gittiler, İstatistik Kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu, randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

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RANDEVUSUZ GİDEMEZSİN

Bak Bay Kemal, devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren, bunları bileceksin. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin. Onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, buralara öyle rastgele gidemezsin, gidemeyeceksin. CHP’nin başındaki zat da siyasette bize gücü yetmeyince anayasa ve yasalar dışında hareket etme, kendisine mukabele imkanı olmayan devlet memurlarına saldırmaya başladı.

KARŞISINDA BİZİ BULUR

Kılıçdaroğlu’nun kendi partisindeki hiziplere dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Siyaset er meydanında yürütülür. Bak bugün Mersin’deydi. Mersin’de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki ‘bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.’ Ya senin topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde; işte bak Siirt burada.

Siyasette bu zat bizim sıkletimiz değil. Genel başkan olduğundan beri tek seçimi kazanamayarak bunu ortaya koydu. Üstelik kaybettiği her seçimin ardından ‘gereğini yapacağım’ dediği halde, hâlâ pişkince orada oturmaya devam etmiştir. Kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırıp ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Polisiyle, askeriyle, hâkim savcısıyla, memurumuza, işçimize, esnafımıza, muhtarımıza sataşırsa karşısında yine bizi bulur. Biz ülkeyi tarihinin en kritik ekonomik atılımına hazırlamak için her türlü risk alıyor, yedi düvele meydan okuyoruz. Bu zat da küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor. Ülkeyi yatırımla ihracatla büyüteceğiz diyoruz. Bunların yanında kim var, İP, terör örgütünün beslediği malum parti var. Bunların varsa daha iyi alternatifleri, onu tartışalım. Ülkeye söyleyecek sözünüz yoksa bırakın devletin memuruyla uğraşmayı, oy vermeyenlere hakaret etmeyi. Gayrı milli diyor. Kime? Erdoğan’a oy verene. Erdoğan’a bu milletin yüzde 52’si oy verdi, sen kimsin de Erdoğan’a oy verenlere gayrı milli diyorsun. Adama ne derler, hadi ordan.

EN YÜKSEK BÜYÜME

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TÜİK’e karşı çıkıyorsun peki, öbür taraftan OECD’ye de mi karşı çıkıyorsun. OECD, Türkiye rakamlarını veriyor. Bizi 10 olarak gösteriyorlar yıl sonu itibariyle. Bu yıl da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında dünyada en yüksek büyüme oranını biz yakaladık. Merkez Bankası’nın rezervi 27.5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı.

Açılışı yapılan tesislerimizden çinko üretim tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeliyle şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Burada temellerinin atılması müjdesini sizlerle paylaştığımız kurşun izabe ve sülfirik asit fabrikaları tamamlanacak. Ayrıca 575 milyon liralık bir yatırım olan Şirvan Barajı ve HES’i hizmete açıyoruz.”

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SİİRT DÖNÜM NOKTASI

“Bu şehir hayatımın önemli bir dönüm noktasında bana eşlik etti. Siirt’te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak, siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra binbir mücadeleyle yeniden döndüğümüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt’te yaptık. Hani bizde bir söz var ya ‘yiğit düştüğü yerden kalkar.’ Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda oldu. Türkiye’nin makus talihini yenmek için harekete geçen herkesin önü ya idam sehpalarıyla ya türlü tuzaklarla kesildi. Milletimiz AK Parti’yi iktidara getirdiğinde bizden bu asırlık engelleri aşmamızı bekliyordu. Adım adım bu engellerin üstesinden geldik.

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SİİRT’TEN TERÖR MESAJI

ERDOĞAN Siirt’te, sivil toplum kuruluşlarıyla da yemekte bir araya geldi. Erdoğan, burada özetle şunları söyledi: “Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarana dek sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütü gibi örgütün siyasi ve sivil toplum görünümlü uzantıları da eninde sonunda bir tercih yapmak zorunda kalacaktır. Ya hukuk demokrasi ve anayasa içinde kalacaklar ya da yargıya hesap vermekten kaçamayacaklar. Devletimiz elbette büyüktür ve güçlüdür. Toplumun kılcallarına kadar ulaşacaklar sizin gibi gönüllü kuruluşlarımızdır. Biz temeli atacağız. Siz de önünüzü açılan bu yoldan gidecek, halkımız için gece gündüz çalışacaksınız. Bizim bir daha asla himmet, hizmet diyerek gençleri mankurtlaştıran günümüzün haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim, nesillerin zihnini ve gönlünü boşaltan küresel teknoloji ve medya baronlarına kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bunun için bir olacağız.”

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BOMBALI SALDIRI ÖNLENDİ

MARDİN Nusaybin’de, Çevik Kuvvet’te görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Ekipler EYP ve düzeneğini imha etti. Düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması da yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı, polis memurunun evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis memurunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt’teki programında görevli olduğu öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN Türk’te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt programının sabote edilmek istendiğini söyledi. Dağ, “Mardin’de görev yapan bir polis memurunun şahsi aracına yapılmış bir düzenek ve bununla Siirt’e geldiğinde infilak ettirmeyle ilgili bir planlama. Miting bitene dek kamuoyuna bununla ilgili herhangi bir haber geçme durumu olmadı. İnfial olmasın diye bilgilendirme biraz bekletilmiş” dedi.

DÜŞÜK FAİZDEN TAVİZ YOK

“YENİ ekonomi politikamızı güçlendirirken insanlarımızın karşılarına çıkan sorunları da çözecek adımları atıyoruz. Bay Kemal ne diyordu, ‘Gel faizi 1’e indir, biz de CHP olarak destek vereceğiz.’ Şimdi aynı Bay Kemal yüksek faiz diyor. Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de düşük faiz diyor, yarın da düşük faiz diyeceğim. Bu benim için tabi olduğum nastır nas. Asla bundan taviz yok. Yatırım yapanın düşük faizle yanında olacağız. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruyacak tedbirleri uygulamaya başladık. Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek, dar gelirlileri biraz daha rahatlatacağız.”

EMİNE ERDOĞAN KÜTÜPHANE AÇTI

EMİNE Erdoğan, dün Siirt’teki Yağmurtepe İlkokulu’nu ziyaret ederek, Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında okula kazandırılan kütüphaneyi açtı. Emine Erdoğan daha sonra okulda, İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Neden hafta sonu okulda olduklarını sorunca “Kitap okuma etkinliği için” yanıtını alan Emine Erdoğan, “Sizi tebrik ediyorum” dedi. (Fatma AKSU / İSTANBUL)