Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Millet affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıldönümü Programı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Bay Kemal, benim askerime benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

ZARAR EDEN TANK PALETİ FABRİKASI

Bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi ben daha tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan bir doğru konuş, bir dürüst konuş. Kaç kez şu Sakarya’daki palet-tank fabrikasıyla, her şeyi ortaya koyduğumuz halde, bunu konuşuyor. Ya sana buradan ekmek çıkmaz. Tamamıyla, her yönüyle zarar eden bir tank-palet fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar’ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan, buranın hem renöve edilmesi hem restore edilmesi, makinelerin A’dan Z’ye yenilenmesiyle... Bu fabrika kendimize ait tankların bakım onarımlarından tutun, yeni atılacak atılımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir.

DEVLETİN VAZİFESİDİR

(Kadına karşı şiddetin karşısına dikildiklerini belirterek) Her insanımız gibi kadınların da onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir. Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak, inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı da öyle korumak da bizim için bir görevdir. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı olarak görevimizin gereğidir.

CHP TAM BİR FACİA ÖRNEĞİ

Tüm bu gayretleri ortaya koyarken onlar ne yapıyor diye baktığımızda ise karşımıza hem yüz kızartıcı hem de endişe verici bir tablo çıkıyor. Özellikle CHP bu bakımdan tam bir facia örneğidir. İlçe ve belediye yöneticilerinin küçük kız çocuğundan erkek çocuğuna, garson kızdan stajyer öğrenciye kadar yaptıkları tüm tacizleri görmezden, duymazdan gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda bir kadını taciz eden kişi ile ilgili önce taciz var kampanyası başlatıp, sonra kendi adamları olduğunu öğrenince her şeyi silen yine bunlar değil mi? Çocuk tacizcisi sapıkların ardında sırf AK Parti’ye muhalefet ediyor diye duran bunlar değil mi? CHP’li hanım kardeşlerimize, tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı.