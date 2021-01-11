Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştiri!

Kritik kabine toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sözde genel başkanın sancısı budur" diyerek tepki gösterdi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye uğradığı tüm saldırılara ve küresel sorunların yol açtığı sıkıntılara rağmen kararlılıkla yolunda devam ettikçe, önümüze yeni tuzaklar kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlardan biri de, bir süredir hiçbir rasyonel temeli olmadan başlatılan siyasisi ve soysal kaos çıkarma denemeleridir. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin aslında neye cevap verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Bu gayretler vesayetin etkisinin kırılıp, milli iradenin güçlenmesi konusunda kat ettiğimiz mesafeye verilen cevaptır. Türkiye bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Artık bu ülkede Cumhurbaşkanı milletin yarısından fazlasının doğrudan iradesiyle belirleniyor. Böylesine büyük bir devrimi hala içlerine sindiremeyenler sancılarını farklı görüntüler ve bahaneler altında dışa vuruyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosuyla iş başına gelen, partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının sebebi de budur. Bunların derdi milletledir, milli iradeyledir, milletin tercihleriyledir.

Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Varlık sebepleri olan sivil toplum örgütlerinin maskeleri birer birer düşenler paniğe kapılmışlardır.

Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle huzur kaçırmaya çalışanlar karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir. Bir kez daha inanç ve kararlılıkla diyorum ki ; başaramayacaksınız. Milletimiz geçmişte defalarca maruz kaldığı durumu niyetini anladı, deşifre etti. Yasakçılıktan vandallığa kadar eski Türkiye'de bolca sahnelenen senaryoların günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler. Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar ülkemizin yeniden yapılan siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar."