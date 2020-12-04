Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 1 Aralık’ta grup toplantısındaki konuşmasına yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Katar firmasından talimat almakla, tefecilere para yedirmekle, devleti esir almakla, sömürgeci olmakla, tefecilere el avuç açmakla, ülke için milli güvenlik sorunu olmakla, FETÖ ile iş birliği yaparak orduya kumpas kurmakla, emperyal güçlerin arzularını yerine getirmek” gibi iddialarla itham ettiği kaydedildi. Dilekçede, “Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin bir insana yakışmayacak ölçüde düzeysiz, seviyesiz ve ahlak dışı olduğu” belirtildi.