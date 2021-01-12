Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik dava ve suç duyurusu

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesi’nde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”