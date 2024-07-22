Erdoğan’dan Kıbrıs açıklamaları: Onlar askeri üs yapıyor biz siyasi üs

Haberin Devamı

İKİ DEVLETLİ MODEL YEGÂNE ÇÖZÜM YOLU

“Bu tarihi günde Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağları bir kez daha vurguladık. Bundan 50 sene önce olduğu gibi bugün de anavatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türkünün yanındayız. İktidar ve muhalefet olarak verdiğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma tablosunu bu bakımdan kıymetli görüyorum. Kıbrıs davasının sadece bizim değil, 85 milyonun davası, kırmızı çizgisi olduğu böylece anlaşılmıştır.

Ada’nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmeye ve göstermeye kimsenin gücü yetmez. İki devletli modelin Kıbrıs meselesinin yegâne çözüm yolu olduğu gün geçtikçe daha net ortaya çıkıyor.

MASAYA EŞİT OTURULAN BİR DENKLEM ŞART

Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözüm yolunda bugüne kadar her türlü fedakârlığı göstermiştir. Annan Planı’na ‘evet’ diyen taraf Kuzey Kıbrıs olduğu halde takdir edilen maalesef yine Rumlar oldu. Bu anlayışla artık bir yere varılması mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden bir yere varılamaz. Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlamasını açıkçası mümkün görmüyoruz. Bunu Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar da tören hitabında şüpheye mahal verilmeyecek şekilde açıkça ifade etti.

Haberin Devamı

HER ALANDA KKTC’YE KATKI

Ambargolara rağmen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle devlet hizmetlerini layıkıyla sürdürebilmesi için birlikte çalışıyoruz. Konut projelerinden ulaştırma yatırımlarına, elektronik devlet hizmetlerinden sağlığa, savunmadan eğitime kadar her alanda KKTC’nin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Kıbrıs Türk halkına büyük fayda sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceğiz. Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda maruz kaldığı haksız izolasyonun kaldırılması için de gayretlerimiz sürüyor. 1974 Barış Harekâtı’yla kurduğumuz, 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla tahkim ettiğimiz kazanımları tüm dünyada tanınan Kıbrıs Türk Devleti ile taçlandıracağız.

Haberin Devamı

GÜNEY KIBRIS’TA ASKERİ ÜS GİRİŞİMİ

(Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’la Larnaka kıyılarında bir deniz üssü inşa etme girişimi ve bu konuda Amerika ve Avrupa Birliği ile anlaştıkları yönünde haberler)

Şu anda Ada’da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor. Allah nasip ederse en geç kasım ayı ortalarında bitecek. Bu iki bina, başkanlık binasıyla parlamento binası bittiği zaman, yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. Çalışmayı en güzel şekilde devam ettireceğiz. Bu arada, tekrar bir kontrole gidip inşaat ne durumda onu görmem lazım. Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs taşından hakikaten muhteşem bir eser meydana geliyor. Yani Türkiye gerektiği zamanda gereken adımları atar. Ada’nın huzuruna asla katkı sağlamayacak, gerginlikleri artıracak ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açacak adımlardan kaçınmak gerekir. İsrail’deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan’a fayda sağlar.

Haberin Devamı

YENİ DOĞALGAZ GEMİSİ ALIYORUZ, ÜS GİBİ

Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye’de olacak. 300 metre boyunda, 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye’ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara.”

TERÖRİSTLERİ BEKLEYEN SON YAKIN

(Milli Savunma Bakanlığı’nın ‘Kilit kapanıyor’ başlığıyla sürdürdüğü Kuzey Irak operasyonlarında gelinen nokta) “Terörle mücadele bir matematik olayı değil. İki kere iki dört diyemezsiniz. Örneğin Pençe Kilit Harekât bölgesinde Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan kardeşimiz yaralandı. 15 gün yaralı olarak kaldı ve maalesef şehit oldu. Bunların hepsinin intikamını alıyoruz. Faturayı çok ağır ödüyorlar, ödemeye de devam edecekler. Ama bilsek ki terörle mücadele bir matematik olayıdır, kalkarız açıklamayı da ona göre yaparız. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önünde sonunda kazanan inşallah yine biz olacağız. Artık onları bekleyen son yakındır. Terör meselesini kökünden bitireceğiz. Sağa sola koşturmaları, destek arama çabaları da bu yüzden.”

Haberin Devamı

İSRAİL’E KARŞI BASKIYA DEVAM

(Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’den işgal ettiği toprakları terk etmesini istemesi) “Uluslararası Adalet Divanı aynı zamanda İsrail’i tazminata mahkûm etti. İsrail zaten bugüne kadar Uluslararası Adalet Divanı’nın verdiği kararların hiçbirini uygulamadı. Çünkü yanında başta ABD olmak üzere Batı var. Biz Uluslararası Adalet Divanı’na karşı dünyanın değişik birçok ülkesiyle birlikte gerekli baskıyı yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. İsrail durdurulmalıdır. Bunu sağlamak hepimizin görevidir. İsrail yaptıklarının cezasını çekmeli, bu ceza ibretlik olmalıdır. Herkesi tarihin doğru tarafında durmaya bir kez daha davet ediyorum.”

Haberin Devamı

MİÇOTAKİS DENDİAS’A HADDİNİ BİLDİRMELİ

(Yunan Savunma Bakanı Dendias’ın Türkiye’yle ilgili ‘Ada’da işgalci’ sözlerinin iki ülke ilişkilerine etkisi) “Zaman zaman Yunanistan’daki popülist figürlerin bu tür söylemlerle ilişkileri dinamitleme gayretlerine şahit oluyoruz. Biz Yunanistan ile iyi komşuluk anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı barış için yapmıştır ve huzur tesis edilmiştir. O tarihte Kıbrıs’ta hem Rum kesimi hem Yunanistan’daki darbeciler tarafından başlatılan soykırıma Türkiye, net ve keskin bir son vermek için bu harekâtı yapmıştır. Garantörlük hakkı kapsamında yapılmıştır. Bilsinler ki Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda işgal kültürü değil, huzur hâkim olur.

Son NATO Zirvesi’nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile konuştum. ‘Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs’ta bulunacağım. Öğrendiğime göre siz de Güney’de olacakmışsınız. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek bir açıklama yapmayız’ dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi. Fakat Nikos Dendias ne yazık ki farklı bir havada, belli ki Miçotakis ile yaptığımız görüşmeden haberi yoktu, ileri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla Sayın Miçotakis’in bu bakanına haddini bildirmesi lazım.”

SAVUNMADA DEVRAN DEĞİŞTİ

“(Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Türkiye’ye uygulanan ambargolar) Biliyorsunuz, uçaklarımızın lastiklerini dahi alamıyorduk ama şu anda Petlas, uçaklarımızın lastiklerini yapar hale geldi. İnsansız hava araçlarından SİHA’lara kadar geldiğimiz nokta belli.

Kızılelma

Aselsan, Havelsan, Roketsan tüm bunlar şu anda savunma sanayisinde dünyayla adeta yarış halinde. Bundan dolayı da çok çok mutluyuz. Özellikle de şu anda Batı ülkeleri bizim insansız hava araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor. Ülkelerin hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Ama Avrupa Birliği ülkelerinin artık bizden bu tür taleplerde bulunması devranın nasıl değiştiğini gösteriyor. Kızılelma şu anda devreye giriyor. Bunların devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim.

TCG Anadolu

Özellikle Amerika’daki seçimin de bu işte tayin edici bir rolünün olduğunu düşünüyoruz. Seçimin neticesiyle birlikte ne gibi adımlar atılabilir, bunları da ayrıca göreceğiz ama ibre Türkiye’nin lehine dönüyor diye düşünüyorum. Kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi uydumuzu yapıp uzaya yolladık. Daha iyisini yapacak, daha ileri gideceğiz.”

EMEKLİ MAAŞLARI: ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ

(Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeler) “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkânlar nispetinde yapıyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. Grup Başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.”

BEŞTEPE’DE BASKETBOL

Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ‘Maç sonrası özçekim’ mesajı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile basketbol oynadıkları fotoğrafı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki basketbol maçından sonra çekilen fotoğrafta bakanlar Vedat Işıkhan, Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.