Erdoğan’dan Kerkük Valisi’ne taziye telefonu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu aracılığıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Erdoğan, “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekânı cennet olsun. Kerkük’e selam. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Anne Heyfa Ağa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah’a emanet olun Başkanım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etmiş, görüşmede Kerkük’te 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen valinin göreve gelmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.