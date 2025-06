Erdoğan’dan kentsel dönüşüm uyarısı: Deprem her an kapıyı çalabilir

Haberin Devamı

İstanbul Güngören’de bin 930 konut ve işyeri anahtar teslimi ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi: “35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor. Tozkoparan Mahallesi’nde 768’i konut, 30’u işyeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ediyoruz. İnşallah 2027’nin yaz aylarında 1930 bağımsız bölümün teslimini yapacağız.

7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 7 milyar 324 milyar liralık değere sahip bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul’u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremleri şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Deprem her an kapımızı çalabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız. Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla yeşil alanlarıyla camileri okullarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Komşuluk kültürünü yaşatan bir mahalleyi vatandaşlarımızla buluşturduk.

Haberin Devamı

GÜNDEMLERİ MUTLAK BUTLAN

Biz çalışırken birileri yine karışımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Kentsel dönüşüm projelerimize ‘rantsal dönüşüm’ yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP ve beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var, hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul’da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Dirençli şehirler inşa etmemizi engellemelerine izin vermeyeceğiz. Milletimizin güven içinde yaşaması bizim için daha önemlidir.”