Erdoğan’dan kaymakam adaylarına sosyal medya uyarısı

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Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “‘Adalet mülkün temelidir’ özdeyişi, devletin hangi zeminde yükseleceğini, kurucu değerinin ne olduğunu gösteren vazgeçilmez bir pusuladır. Buna göre devletin kudreti adaletle itibar kazanır. Otorite hukuka bağlılıkla sağlanır. Egemenlik ancak milleti koruduğu ölçüde anlamını bulur. İdare ise bu büyük sorumluluğun hayatın içinde yerine getirilmesidir. Yani imkânları ihtiyaçlarla buluşturmak, kurumlar arası ahengi sağlamak, doğru zamanda doğru kararı alarak sonuçlarını bizzat takip etmektir.

DEVLET SADECE BİNA DEĞİL

Devlet vatandaşımızın gözünde sadece Ankara’daki binalar ve unvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir. Dolayısıyla ilçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valilerimiz faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette itibarlı olacaktır. Burada misafir ettiğim tüm kaymakam ve valilerimize şunu ifade ediyorum; Mülki idare amirliği, sabah dokuz akşam altı saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkânı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir.

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KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ

Sizlerden bulunduğunuz ilçelerde bu hassasiyetle çalışmanızı istiyorum. Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz. Tatili, hafta sonu hiç olmaz. Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz, madem devleti ve Cumhurbaşkanını temsil gibi mesuliyeti ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz.

KÖYLERİ, PAZARLARI GEZİN

Hükümet konaklarına sıkışıp kalmak yerine köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın, sokakla, çarşıyla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Devlet kapısı, unutmayın, hacet kapısıdır. İhtiyaç kapısıdır. Çare kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. Elbette her talebi karşılayamayabilirsiniz. Her sorunu çözemeyebilirsiniz. Bu durumda muhatabınızın anlayacağı bir üslupla sebebini izah edin, çözüm yollarını gösterin, insanımızı belirsizliğe mahkûm etmeyin. Özellikle engelli kardeşlerimizi, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi, Cenab-ı Allah’tan ve devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları ihmal etmeyin.

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ADALET TERAZİSİ

Değerli kardeşlerim, sizlerden her zaman gözetmenizi beklediğim bir diğer husus, adalet terazisinin ince ayarını muhafaza etmenizdir. Vatandaşlarımızın etnik kökeni, inancı, hayat tarzı, siyasi tercihi karşısında adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına hukukuna riayet edeceksiniz. Kamu hizmetinin içine husumet girmez. Kayırmacılık girmez. Bir insanın hakkını başka bir insanın nüfuzuna feda eden anlayış giremez. Üçüncü husus, milletin imkânlarını titizlikle korumanızdır. Kamu bütçesinde çiftçinin alın teri, işçinin emeği, esnafın kazancı vardır. Harcadığınız her kuruşta bu emeğin sorumluluğunu hissetmeniz önemlidir. Unutmayın; en tesirli nasihat insanın kendi davranışıdır. Siz ölçülü yaşarsanız kurumunuzda da ölçü güçlenir. Siz işinizi sıkı takip ederseniz çalışma düzeninizde de ciddiyet artar. Riyasetiniz altında bulunan kurumlar arasında muhakkak koordinasyonu sağlayın. Eğitimi vazifenizin merkezinde tutarak öğretmenlerimizin çabalarına destek olmaya çalışın. Bir çocuğun kabiliyetini fark ederek önünü açmanızın yıllar sonra bütün memleketin istifade edeceği bir hizmete dönüşebileceğini unutmayın.

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TEŞHİRCİLİK TUZAĞI

Sizlerin de takip ettiği gibi sosyal medya çağında ne yazık ki en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor. Yapılan hizmetlerin görünürlüğü sağlanırken zaman zaman bu ilkenin ihlal ve ihmal edildiğine şahit oluyoruz. İletişim adına teşhircilik tuzağına düşülmesi, en çok zararı yapılan hizmetin kendisine vermektedir. Bizim kültürümüzde iyilik ancak insan onurunun korunduğu ölçüde kıymet kazanır, anlam kazanır, amacına ancak böyle ulaşmış olur. Bu konuda sizlerden azami dikkat beklediğimi vurgulamak istiyorum.”

İSTER TERÖR İSTER ÇETE

Devletin birinci vazifesi vatandaşının güvenlik ve huzurunu temin etmektir. İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri ister zehir tacirleri isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. Bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye projemizin temelinde de insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. İnşallah sizlerin de gayretleriyle Türkiye’nin kırk yılına ve 2.3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan bu sorunu gündemden çıkartacağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.