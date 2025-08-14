Erdoğan’dan ‘katılım’ mesajları: Saflarımızı genişletiyoruz

Haberin Devamı

AK Parti Kongre Merkezi’nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları aktardı: “Biliyorsunuz kamp öncesinde 100 bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk.

3 AYDA 130 BİN YENİ ÜYE

2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohladıkları rakibimizi, milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük. Bakın sadece son 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti. Gençlik Kolları olarak 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz.

YENİ KATILIMLAR

Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Maşallah dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Türkiye’nin AK gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan asla çıkarmamanızı istirham ediyorum. Yarın da (bugün) katılımlar olacak. Bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

BARIŞIN TEMİNATI

Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler, çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş, inanmış birer nefersiniz. Unutmayın, bizim gençliğimiz Kızıl Elma’nın peşindeki gençliktir. Bizim gençliğimiz merhum Abdurrahim Karakoç’un mısralarıyla tarif ettiği nizamı aleme talip olan, bu uğurda koşan, koşturan, hesap soran bir gençliktir. Bölgemizde barış ve huzurun teminatı inşallah yine sizler olacaksınız. Çünkü bu gençlik, bundan bir asır önce merhum Mehmet Akif’in ‘Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek’ diyerek taltif ettiği bir gençliktir.

EN BÜYÜK MİRAS TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sizler, hem ülkemizin hem de partimizin güçlü geleceğinin teminatısınız. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak Terörsüz Türkiye’yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. ‘Yapamazsınız, başaramazsınız’ diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın sizlere terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşallah biz teslim edeceğiz.”

ÖZEL’E: SİYASET ACEMİSİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’e de eleştirilerde bulundu: “CHP Genel Başkanı partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti gençlik kollarını hedef almaya başladı. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Aslında ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var. Gaflarıyla, kırdığı potlarla kaş yapayım derken göz çıkardığı, sakarlıklarıyla kimsenin ciddiye almadığı, hatta kendi partisinde bile itibarı, saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.

ÖZEL’İN DENGESİNİ BOZUYOR

Biz, CHP Genel Başkanı’nın yaşadığı bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı görüyoruz ki Sayın Özel’in dengesini fena halde bozuyor. CHP Genel Başkanı’nın ahvali de tam olarak bu. Baklava kutularından, çantalarından, poşetlerinden, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken, halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının bir işaretidir.

PRANGALARINDAN KURTULACAK

Sayın Özel hiç merak etmesin yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP’li vatandaşlarımız da rahat edecek.”

NE KADAR AYDIN VAR GÖREYİM

Erdoğan, “Ne kadar aydın var burada göreyim? Aydın’ı göreyim bakayım Aydın’ı” diyerek şöyle devam etti: “Siirt’te okuduğumuz bir şiirden dolayı Pınarhisar Cezaevi’ne girerken milletime, özellikle de bu ülkenin genç evlatlarına şu sözlerle seslenmiştim: ‘2000’li yılların Türkiye’si sizin aydınlık ve güzel Türkiye’niz olacak ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın. İyi mühendisler, iyi öğretmenler, iyi doktorlar, iyi yöneticiler, bilhassa iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum, sizler de ödevlerinizi iyi yapın’ demiştim. Gençler, biz ödevlerimizi iyi yaptık.”

GENÇLERLE HATIRA

- Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile birlikte salondaki gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kübra Ezgi Güler’in bebeği Ömer Asaf’ı kucağına alarak sevdi.

ÇELİK’TEN ÖZEL’E TEPKİ: YAPTIĞI SİYASET DEĞİLDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi.

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir” diyen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘SALDIRIYA GEÇİT VERMEYİZ’

“Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız.”

TUNÇ: ‘SORUŞTURMA AÇILDI’

Adalet Bakanı Tunç da yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır” dedi.

YİK BEŞTEPE’DE TOPLANDI: ÇEKİRDEK AİLE KORUNACAK

YÜKSEK İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, dünyada ve bölgemizde yaşanan kritik gelişmeler, aile müessesesinin korunması amacıyla yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımlar yer aldı. Toplantıda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi. 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyeti ortaya konuldu. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi. Toplantımızda Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak açıklanan 2026-2035 yılları arasında eğitim, sosyal politikalar, iş hayatı, şehir planlaması başta olmak üzere birçok açıdan aile ve nüfusu korumak için yapılması gerekenlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.”

YİK toplantısına, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.