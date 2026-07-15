Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan da Doha’ya gitti. Heyette Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da bulundu. Emine Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımında “Yüce Allah’tan Şeyh Hamad bin Halife El Sani’ye rahmet niyaz ediyor, değerli dostum Şeyha Moza Bint Nasır başta olmak üzere, dost ve kardeş Katar halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

PAKİSTANLI KOMUTANI KABUL ETTİ

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Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir’i de kabul etti. Ankara Havalimanı’ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.