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Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Şeyh Temim#Katar
Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Doha’daki Lusail Sarayı’nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye, babası eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan da Doha’ya gitti. Heyette Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da bulundu. Emine Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımında “Yüce Allah’tan Şeyh Hamad bin Halife El Sani’ye rahmet niyaz ediyor, değerli dostum Şeyha Moza Bint Nasır başta olmak üzere, dost ve kardeş Katar halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti

PAKİSTANLI KOMUTANI KABUL ETTİ

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Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir’i de kabul etti. Ankara Havalimanı’ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.            

 

 

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#Erdoğan#Şeyh Temim#Katar

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