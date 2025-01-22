Erdoğan’dan Kartalkaya açıklaması: Sorumlulardan hesap sorulacak

Haberin Devamı

BAKANLARIMIZI BOLU’YA GÖNDERDİK

“Maalesef bu sabah Bolu Kartalkaya’dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu’ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgiler aldık.

ALTI SAVCI VE BİLİRKİŞİ HEYETİ

Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum, Bolu’ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Haberin Devamı

YÜREK YANGINIMIZ ÇOK BÜYÜK

Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük, yürek yangınımız çok ama çok büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde bu milletin asırlara sari medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyete başlamış bir siyasi teşekküldür. Bu partinin kurucusu da sahibi de hamisi de milletimizin ta kendisidir. Dolayısıyla şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz. Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır.

MİLLETİMİZE CAN BORCUMUZ DA VAR

Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz. Madem ki kongrelerimizi bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Sizlerden şu hakikati daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum: Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum.”

Haberin Devamı

KÜRŞAD ZORLU’YA AK PARTİ ROZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından İYİ Parti’den geçtiğimiz günlerde istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti’ye geçti. Erdoğan’ın rozet takmasının ardından konuşan Zorlu, Türkiye’nin çoklu tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum” dedi. Daha sonra Erdoğan ve Zorlu, sahnede bir süre sohbet etti.

MEVCUT BAŞKANLA DEVAM

AK Parti Ankara İl Kongresi’nde mevcut Başkan Hakan Han Özcan yeniden il başkanı seçildi. Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ankara İl Başkanlığı’nın üye kaydında il başkanlıkları arasında üst üste 5’inci kez birinci olması nedeniyle bir tablo hediye edildi.

Haberin Devamı

KONGREYE YANGIN FACİASI AYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 14.00’te başlaması planlanan salona yaklaşık 40 dakika geç geldi. Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangın nedeniyle kongrede herhangi bir parti müziği çalınmazken, partililer sadece slogan attı. Programın başında, Ehlibeyt Cami İmamı Raşid Şenol, yangın faciasında hayatını kaybedenler ve şehitler için Kuran okudu.