Erdoğan’dan Karadeniz gezisi: Baba ocağı Rize’ye gidiyor

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SON olarak mart ayında Ramazan Bayramı nedeniyle Rize’de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir Karadeniz gezisine çıkacak. Bugün baba ocağı Güneysu’da vatandaşlarla bir araya gelecek. Burada her geldiğinde yaptığı gibi kısa bir selamlama konuşması yapacak, ardından Güneysu’daki evine geçecek.

10 MİLYAR TL’LİK AÇILIŞ

Rize ziyaretinin en yoğun günü ise yarın olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazına kadar konutunda çeşitli görüşmeler ve temaslar gerçekleştirecek, ardından namaz için camiye geçecek. Cuma namazını Güneysu’da ya da Rize merkez Sahil Camisi’nde kılması beklenen Erdoğan, daha sonra Rize Valilik binası önünde toplu açılış törenine katılacak.

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Edinilen bilgilere göre; Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş TOKİ, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli TOKİ, Madenli TOKİ, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurdu, Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, İkizdere futbol sahası ve Pazar Kız Kalesi Kafesi gibi yatırımların da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 milyar TL’lik çok sayıda projenin açılışını gerçekleştirecek.

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GELİŞTİRME VAKFI TOPLANTISI’NA BAŞKANLIK EDECEK

Törenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne geçerek Geliştirme Vakfı Toplantısı’na başkanlık edecek olan Erdoğan, üniversitedeki programından sonra İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı’na katılacak.

Ayrıca, danışma meclisi toplantısının ardından Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

ÖNCE YAYLA ARDINDAN SAMSUN

Cumartesi gününü ailesine ayıracak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sürede Handüzü Yaylası’na çekilerek dinlenmesi öngörülüyor. Rize’deki temaslarını tamamlamasından sonra, pazar günü ise Rize’den Samsun’a geçecek. Samsun’da Şehir Hastanesi’nin resmî açılışını yapacak.

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MANSUR YAVAŞ’I KABUL ETTİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ı dün Beştepe’de kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı’na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi, ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini de dün Beştepe’de kabul etti. - ANKARA