Erdoğan’dan ‘kamu’ya: Yetkiler bize milletin emaneti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki imza töreninde şunları söyledi:

KAMUDA ETİK BİLİNÇ

“2004 yılında kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve etik değerleri güçlendirmek amacıyla ihdas edilen Kamu Görevlileri Etik Kurulu son dönemde hakikaten etkin ve başarılı çalışmalar icra ediyor. Bunları kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık bakımından çok değerli gördüğümün bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneği olan bir devlet ve devlet tecrübesi 2000 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip.

BİLGİ, AHLAK, LİYAKAT

Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak, ehliyet ve liyakate verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır. Nizamülmülk, Siyasetname adlı eserinde bin yıl öteden bu hususu bakınız nasıl ifade ediyor: ‘Şahsiyetsiz, asaletsiz ve faziletsiz kişileri büyük işlere memur ettiğimiz zaman bilginleri, asilleri ve faziletli kişileri kenara sürüp onları muattal yani işe yaramaz hale getirmiş oluruz.’ Rabbimiz de Kuran’ı Kerim’de: ‘Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder’ buyurmuştur. Ehliyet, liyakat, adalet ve huzur özellikle devlet işlerinde birbirini besleyen kardeş kavramlardır.

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ

Mevkisi, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim: Bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler, bu yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek Hakk’ın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir.

AZAMİ HASSASİYET GÖSTERİN

Devlette de toplumda da nizamı yasalarla beraber vicdan sağlar. Dolayısıyla bir eylem veya işlemin yasalara uygun olması onun her zaman etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak ‘Ben yaptım oldu’ diyerek milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz. Milletimize kamu hizmetlerini ulaştırmakla görevli kamu personelimizin bu noktalarda azami hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Kamunun yararını ilk planda tutan, hukuka ve etik davranış ilkelerine uyan, vatandaşın derdine derman olmak için uğraşan, üstün bir vazife şuuruyla çalışan her bir kardeşimin bu milletin başının üstünde yeri vardır. Etik kurallar sadece kamu görevlilerinin riayet edecekleri düzenlemeleri hatta sınırlamaları ifade etmekte kalmaz. Aynı zamanda her kamu çalışanının işini hakkıyla yapmasını, devletine ve milletine hizmet etme şuuruyla hareket etmesini de sağlar. Bu şuurun güçlendirilmesi için kamu idaresinde etik kuralları 2005 yılında belirleyerek uygulamaya aldık.”

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Her bir vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanması bizim en temel önceliğimizdir. Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğimize halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Bozgundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir.

‘BUGÜN GİT YARIN GEL’ ÇOK ÇEKTİK

Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak, devletin vatandaşımıza daha hızlı, verimli, nitelikli hizmet vermesini temin etmek için tüm adımları attık. Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden, ‘bugün git yarın gel’ anlayışından, ‘yakınımdır’ zihniyetinden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, vatandaşla muhatap olmaktan imtina eden, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize yıllarca adeta kan kusturdu. FETÖ gibi ihanet çetelerinin, terör örgütlerinin, türlü şebekelerin devlet kadrolarına sızarak milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Milletimizden aldığımız destekle tüm bu zorlukların, sınavların, darbe teşebbüslerinin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık.

CİMER’E 4.5 MİLYON BAŞVURU

BİRÇOK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlattığımız devrim niteliğindeki Beyaz Masa uygulamasının daha modernini CİMER ile tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk. Vatandaşla devlet arasında köprü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e 2024’te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Katılımcı yönetim anlayışımızın simgesi olan CİMER ile aynı zamanda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi. Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak siyasetin bürokratik kapasitesini güçlendirdik. Millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık.

SEMAZEN TABLOSU

İmza töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Osmanlı motifli semazen tablosu hediye etti.