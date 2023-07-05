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Erdoğan'dan Jens Stoltenberg'e tebrik mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Jens Stoltenberg#NATO
Erdoğandan Jens Stoltenberge tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 11:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı mesajla görev süresi 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg'’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Jens Stoltenberg#NATO

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