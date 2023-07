Erdoğan’dan İsveç soruları

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi’nde düzenlenen ‘10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

İTTİFAK ADINA ENDİŞE DUYUYORUZ

“Güvenliğin sağlanması, huzurun tesisi, barış ve istikrar ortamının yeniden inşası noktasında hep samimiyetle çaba harcadık. Güney Kore’den Afganistan’a pek çok yerde bu uğurda nice evladımızı şehit verdik. Türkiye’nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken, bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe, ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya’nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermede çekinmedik.

TERÖRLE GÜVENLİK YAN YANA DURAMAZ

‘NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim’ diyenlerin, Türkiye’de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü, karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir. Bu olmadan diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?

MADRİD’DE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet, NATO’ya nasıl katkı yapabilir? Terörizmle mücadele etmeyenler, ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir? Biz her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil, şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz.

Madrid’de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Salı günü Vilnius’te yapılacak Liderler Zirvesi’nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz.”

GURUR TABLOSU

- Cumhurbaşkanı, mezunlara şöyle seslendi: “Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 19 dost ve kardeş ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün vatanımıza müstesna katkılarla gündemde.Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında bu aşamayı ülkemizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Eski hantal yapıyı terk ederken, yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz. Yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.”

KAHRAMANLAR OCAĞI

- Erdoğan, “Burası Metehan’ın, Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Gazi Mustafa Kemal’in aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır. Bu kahramanlar ocağı, milletimizin göz bebeği, dost, kardeş, soydaş ülkeler için de bir umut meşalesidir. TSK sadece yurt savunmasında değil, dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir” dedi.

100. YILA YAKIŞAN KUTLAMA

- “Bu sene Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü idrak ediyoruz. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin şanına yakışır bir kutlama yapacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “28 Mayıs gecesi itibariyle inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte bu yeni dönemin yol haritasını ifade ediyor. Son 21 yılda her alanda yaptığımız yatırımlarla bu vizyonunun temelini zaten çok güçlü bir şekilde oluşturduk. Ekonomide ülkemizi her yıl ortalama yüzde 5,4 büyüttük. Her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde detam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”