Erdoğan’dan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılışı... Çağdaş sanata dev ‘hafıza’

Haberin Devamı

MUSTAFA KEMAL’İN TALİMATIYLA KURULDU

“İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Cumhuriyet tarihimizin en köklü yapıları arasında yer alıyordu. Müzenin kuruluşu bizzat Gazi Mustafa Kemal’in talimatları doğrultusunda 1937 senesinde Dolmabahçe Veliaht Dairesi’nde gerçekleştirilmişti. Veliaht Dairesi çok uzun yıllar boyunca müze vasfıyla görevini gerçekten layıkıyla yerine getirdi ancak bina yetersiz kalmaya başladı. 2011 yılında gerekli talimatları verip koleksiyonun Tophane’ye taşınmasını sağladık. Ardından aynı yıl bu antreponun çağdaş bir müze binasına dönüştürülmesi için çalışmaları başlattık. Bu çalışmayı da üniversitemiz mezunlarından uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi Mimar Emre Arolat ile beraber yürüttük.

Haberin Devamı

MUHTEŞEM BİR ESER OLDU

Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin çağdaş sanat hafızası desek herhalde yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız. Resim, heykel, seramik ve hat örnekleriyle Türkiye’nin en büyük sanat koleksiyonuna sahiptir. 1937’deki ilk sergide sadece 320 eser varken bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır. Müzemizde toplam 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Bugün sanatseverlerle buluşturduğumuz açılış koleksiyonunda ise 277 sanatçımızın 749 eserine yer veriliyor. Sadece İstanbulluların değil, ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olduğuna inanıyorum.

SANAT ANLAYIŞIMIZ EVRENSELİ KUCAKLAMA

Bizim sanat anlayışımız ülkemizin yerli ve milli değerlerini göz ardı etmeden evrenseli kucaklamak üzerine kuruludur. Biz siyasette, diplomaside, eğitimde olduğu kadar sanatta da bir ayağımızı bu topraklara basıyor diğeriyle de tüm dünyayı kuşatmaya çalışıyoruz. Hiçbir komplekse kapılmadan insanlığın ortak birikiminden azami derecede istifadenin gayretindeyiz. Sanatı tekelleştiren, sanatçıları toplumun karşısında konumlandıran çarpık bakış açılarını reddediyoruz.”

Haberin Devamı

MÜZİSYEN ONUR ŞENER CİNAYETİ: HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARI İÇİN TAKİPTEYİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin de şunları söyledi: “Kimi müessif adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının, kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz. Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir, ne de vicdanidir. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza, ailesine, hayat arkadaşına veda eden sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Milletçe hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında elbette tepkimizi göstereceğiz. Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız ama bunu yaparken maktulün sevdiklerini yaralayan, acılarını daha da derinleştiren fevriliklerden de uzak duracağız.

Haberin Devamı

HER KESİMLE DAYANIŞMA

Bu konuda sanatçısından gazetecisine, siyasetçisinden vatandaşına kadar hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.

2023 senesine 85 milyon olarak tam bir dayanışma içinde girmeyi hedefliyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ diye sembolleştirdiğimiz bu yeni dönemin inşasında akademisyenlerimizle, bilim adamlarımızla birlikte sanatçılarımızın da öncü rol oynamasını bekliyoruz.”

Erdoğan “Sanat dalları ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan desteklemenin çabası içinde olduk. Geleneksel sanat dallarımızın üzerindeki ölü toprağını kaldırırken modern sanat dallarını da asla geri plana itmedik” diyerek şu bilgileri verdi:

Haberin Devamı

164 MÜZE YENİLENDİ 56 YENİ MÜZE AÇILDI

Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım restorasyon ve teşhir, tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik. 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk.

Dünyanın sayılı örnekleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni restore ettik.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını 2 yıl önce, yeniden inşa edilen İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ni geçen yıl 29 Ekim’de açtık.

Göreve geldiğimizde desteklenen özel tiyatro sayısı sadece 59 iken bugün 428’i buldu. Devlet Opera ve Balesi temsil sayısı 584’ten 707’ye çıktı.

Yine bu dönemde 33’ü fotoğraf sergisi olmak üzere yurtiçinde 184, yurtdışında 79 adet kültür varlığı sergisi düzenledik.

Haberin Devamı

Ayrıca Türkiye’den yurtdışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına dönmesi için mücadele veriyoruz. 9 bin 34 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.”

GALATAPORT HATIRASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin açılışı öncesi İstanbul Galataport’ta incelemelerde bulundu. Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirirken bir bebekle de objektiflere poz verdi.