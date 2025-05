Erdoğan’dan İstanbul mesajları: Sahipsiz bırakmayız

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ‘Her Mahallesiyle İstanbul’ programında özetle şunları söyledi: “AK Parti bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran, nifak tohumları saçan değil, birleştiren, kucaklaştıran, kardeşliği ve kardeşlik hukukunu yücelten bir partidir. Biz siyaseti kendimiz için kendi geleceğimiz için değil millet için milletin müreffeh istikbali için yapıyoruz. Hayatımızın hiçbir safhasında siyaseti bir imaj çalışması, bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak görmedik. Başkaları gibi laf değil iş üreteceğiz. Hizmet üreteceğiz. Başarı üreteceğiz. Netice üreteceğiz. Şu prensibimizi buradaki ve ekranları başında bizleri takip eden tüm kardeşlerime önemle hatırlatmak istiyorum. Kardeşlerim, nifak siyasetinin bizim kitabımızda yeri yoktur.

Haberin Devamı

NEFRET DİLİNİN YERİ YOK

Gerilim, kutuplaştırma, nefret dilinin bizim siyasi lügatimizde asla ve asla yeri yoktur. Şiddeti övmek, şiddeti kutsamak, sokakları yakıp yıkmak bizim makul ve meşru görebileceğimiz bir siyaset tarzı kesinlikle değildir. Hele hele sokak ağzıyla konuşarak siyaset yapmayı, sağa, sola hakaret etmeyi, uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Bunlar ancak müflislerin, mürşitlerin, müzminlerin siyaset tarzı olabilir. Bunlar, milletten umudunu kestikleri için batıdan, yabancı medya kuruluşlarından medet uman acizlerin siyaset anlayışı olabilir. Bunlar ancak demokrasiyi hazmedemeyen, vesayet heveslerinin siyaset yapma usulü olabilir. Biz böyle bir dile, böyle bir seviyesizliğe kendimizi hapsetmeyeceğiz. Siyasetin centilmence bir rekabet denkleminden çıkartılarak kavga ve husumet cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz.

YA RANTÇI YA BANTÇI

Daha önce defalarca dile getirdim, siyaset millete hizmet için yapılır. Halka rağmen siyaset olmaz. Milleti dinlemez, halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz, halkçı değil ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz. Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerini, özellikle İstanbul’u ne hallere düşürdüklerini hepimiz biliyoruz. Yolsuzlukları gözden kaçırmak için sokaklarda sahnelenen vandallıkları, meydanlarda estirilen terörü, basına, siyasete, sanat dünyasına yönelik yapılan faşist dayatmaları hep beraber takip ediyoruz. Kendilerini gibi düşünmeyen, kendileri gibi davranmayan herkesi muhalefet partisi mensubu dahi olsa zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar. Hırsızlara, yolsuzlara sahip çıkmadı diye, önlerine geleni linç ediyorlar. En ufak bir eleştiriye, en ufak bir itiraza, en basit bir çatlak sese nasıl bir tahammülsüzlükle saldırdıklarını inanıyorum ki milletimiz gibi 16 milyon İstanbullu gibi sizler de görüyorsunuz.”

Haberin Devamı

AHTAPOTUN KOLLARI DEŞİFRE OLUYOR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan İstanbul’da İBB’ye yönelik operasyonlar konusunda “Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı, katakulliye getirilmiş bir sahtekârlığı ortaya çıkıyor” dedi: “İstanbul’un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurtdışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, kimleri haraca, kimleri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları bavullarla taşınan paralardan İstanbul’da kurulan mafya düzeninden bahsediyor. Ama bakıyorsunuz ne gam ne tasa ne de bir mahcubiyet söz konusu. Yüzleri dahi kızarmıyor. Çıkıp milletten özellikle de iradesine ihanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri nedamet getirmeleri af dilemeleri gerekirken her gün savcıları, hakimleri, görevini yapan emniyet ve medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar. Daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu, suçunu itiraf etti diye hain, yolsuz ve müfteri ilan ediyorlar.”

Haberin Devamı

ÖZEL’E: TEHDİTLE ÖRTEMEZSİNİZ

Bilhassa CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in, Türkiye’nin ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Siyasi rakibimiz bile olsa CHP’nin bir avuç menfaatperestin çıkarlarını savunma adına böyle bir duruma düşürülmesini biz doğru bulmuyoruz. Hem kendilerini hem partilerini hem de Türk siyasetini aşağı çekenlere şu hususu hatırlatmayı görev addediyorum. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Haram parayla ikbal peşinde koşmanın utancını tehditle örtemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzatılan o mülevves elleri kırmak millet adına karar veren Türk yargısının boynunun borcudur.

Haberin Devamı

ÜZERİMİZE DÜŞENİ MUTLAKA YAPACAĞIZ

Biz de Anayasamızın verdiği görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde üzerimize düşenleri mutlaka yapacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçbir baskıya maruz kalmadan gereklerinin yerine getirilmesi için yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Biz iktidar partisiyiz. Biz 16 milyon İstanbulluyla 86 milyonun sorumluluğunu taşıyoruz. Ne muhalefetin körüklediği nefretin, öfkenin, fitnenin diline teslim olacağız,

ne de İstanbul’umuzu sahipsiz, çaresiz, boynu bükük bırakacağız. Birinci yol ve dava arkadaşlarım, 39 ilçe ve 961 mahalle, İstanbul’un her ilçesi, her mahallesi sokağı, sakini bize bir emanettir. İstanbul’un her mahallesinde bir hatıramız var.