Erdoğan'dan İstanbul mesajları: Mücadeleyi biz burada öğrendik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ‘Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul’ adlı serginin açılışında özetle şunları söyledi: “‘Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul’ sergisinin açılışında, şehirlerin sultanı güzel İstanbul’da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu kıymetli programı tertip eden İstanbul Antik Sanat’a ve koleksiyonun sahibi Mehmet Çebi kardeşime, ayrıca sergide emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul’da yaşayan sanatseverler 16 Eylül’e kadar büyük emek verilen bu sergiyi zaten ziyaret edeceklerdir. Diğer illerimizdeki İstanbul aşıklarının da bu sanat şölenini bizzat yerinde gelip göreceklerine inanıyorum.

Şiirimizle, müziğimizle, mimari eserlerimiz ve kültür varlıklarımızla sanatın her şubesinde yalnızca Anadolu’da değil, gönül coğrafyamızın dört bir yanında adeta yıldız gibi parladık. Şurası bir gerçek ki, bu yıldızların en göz kamaştıranı İstanbul’dur. Asya’dan Amerika’ya, Afrika’dan Avrupa’ya birçok kıtada bulundum. Dünyanın yüzlerce şehrini farklı vesilelerle ziyaret ettim. Ama tarihiyle, tabiatıyla, maneviyatıyla, her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim.

Şunu da burada açıkça söylemek arzusundayım. Bundan 30 sene önce olduğu gibi bugün de İstanbul’dan aldığımız ilhamla, bu şehre layık olabilmenin şuuruyla, Fatih Sultan Mehmed’in emanetine sahip çıkmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Gazze’den Suriye’ye, Somali’den Sudan’a, Kafkasya’dan Balkanlar’a nerede varsak, orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı, dirayeti, pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Vicdanlı olmayı, şefkat ve merhametle davranmayı bize bu şehir öğretti.

Bize mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı burası öğretti. Ne pahasına olursa olsun hakkın hatırını gözetmeyi burada öğrendik. Büyük düşünmeyi, geleceğe dair iddialı hedefler belirleyip o hedeflere ulaşmak için koşmayı aynı şekilde bize İstanbul öğretti. Bugüne kadar İstanbul’un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da emanete layıkı veçhile sahip çıkacağız.”

“Sözlerime, büyük dava, fikir ve aksiyon adamı üstat Necip Fazıl’ın ‘Canım İstanbul’ şiiriyle son vermek istiyorum” diyen Erdoğan törendeki katılımcılara şiiri okudu.

- Erdoğan “Gözlerimi dünyaya bu şehirde açmaktan, bu şehirde büyümekten, bu aziz şehre hizmet etmekten daima şeref duydum” dedi: “4.5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 28 yıldır İstanbul’a ve İstanbullu hemşehrilerimize aşkla hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Marmaray’ından Avrasya Tüneli’ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Büyük Çamlıca Camii’ne, İstanbul Havalimanı’ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne, Ayasofya-i Kebir Camii’nin tekrar ibadete açılmasından Rami Kütüphanesi’ne ve daha nicesine İstanbul’da inşallah ileride hep hayırla yad edilecek kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul için hiçbir zaman yaptıklarımızla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Allah ömür ve imkan verdikçe İstanbul’un ve İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu can bu tende olduğu müddetçe İstanbul’a olan sevdamız bitmeyecek. Dünya güzeli İstanbul’un hizmetkarı olmayı son nefesime kadar, bir övünç madalyası olarak göğsümde büyük bir iftiharla taşıyacağım.”

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 45’inci yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askeri Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti. Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz.”

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında özetle “Sakarya’da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askeri başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Bu destansı mücadele, Milli Mücadele’nin önünü açmış, Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirmiştir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sakarya Zaferi’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum” dedi.