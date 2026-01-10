Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Filistin’e yardımları engelliyorlar

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni’ne katıldı. Erdoğan, “Necip Fazıl, yarım asrı bulan siyasi hayatımda daima özel bir yere sahiptir. Biz ve bizim neslimiz onurlu ve namuslu bir fikir mücadelesi nasıl verilir, Necip Fazıl’dan öğrenmiştir” dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

her kardeşime teşekkür ediyorum

“Star Gazetesi’nin değerli mensupları, kültür ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, sevgili gençler, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbulumuzda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu yıl ‘Sonsuzun Fethine Çık’ temasıyla 12’ncisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin bilim, sanat, kültür sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bu günlere taşıyan Necip Fazıl Kısakürek’in fikri ve edebi mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

BÜYÜK BİR DAVA ADAMIDIR

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır, Türk şiirinin zirve ismidir. Necip Fazıl, kendi zamanını aşan bir isimdir. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir aksiyon ve fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir, dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’e Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. 2014’ten bu yana geleneksel olarak her yıl sahipleri ile buluşturduğumuz Necip Fazıl Ödülleri’nin, sanat ve düşünce dünyamızda önemli bir yeri vardır. Bu ödüller, 12 yıl önce tahayyül ettiğimiz şekilde kültür, sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Türkiye’nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran al gülüm- ver gülüm anlayışının kırılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

SİYASİ HAYATIMDA NECİP FAZIL ÖZEL BİR YERE SAHİP

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Şiirlerini estetikle, fizikle ve metafizikle ince bir işçilikle süsleyen Necip Fazıl, tefekkürü ise sanatının hem kalesi hem de temeli hâline getirmiştir” diyerek şöyle devam etti:

“Türk şiirinin zirve bir şairi olarak üstadın sesi kendinden öncekilerden farklıdır. Mısraları asırların yükünü taşır ve kendi zamanını aşarak geleceğe uzanır. Üstat ile tanışma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Necip Fazıl, yarım asrı bulan siyasi hayatımda daima özel bir yere sahiptir. Biz ve bizim neslimiz onurlu ve namuslu bir fikir mücadelesi nasıl verilir, Necip Fazıl’dan bunu öğrenmiştir. Baskılar karşısında pes etmemeyi, zulme rıza göstermemeyi, haksızlık karşısında susmamayı ondan öğrendik.”

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ

Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen ödüllere layık görülen isimler şöyle:

- Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai

- Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

- Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

- Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

- Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

- Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

- Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

- Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

- Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın

KÜLTÜREL ÇÖLLEŞME DÜNYAYI SARIYOR

- “Ödül sahiplerinin birbirinden kıymetli eserleri, medeniyetimizi yeni ürünlerle, yeni çiçeklerle süslüyor. Bu eserler, yeni nesillerin ve genç kalemlerin sıhhatli kültür sanat ikliminde yaşamasına neden oluyor. İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme ile birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etki altına alıyor. Kültürel çölleşme dünyayı sarıyor. Dijital tekno kültürün pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl Ödülleri’ni bu bakımdan kıymetli buluyorum. Sizler üstadın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ödül alanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Son derece titiz bir değerlendirme yapan jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

AŞK VE İMAN GENÇLİĞİ

O Müslümanı yüzünün her hattında tevhit kaleminde satır okunan kimse olarak görmüştür. Onu yakından tanıyan üstadın yüzündeki kırışıklarda adeta toprağı görür. Üstadın yüzündeki kırışıklarda hep topraktan geldik toprağa gideceğiz deriz ya, onu görürüz. Üstadın Sakarya şiirini ithaf ettiği aşk ve iman gençliği işte bu şuurla büyümüş, yetişmiş, Anadolu’nun dört bir yanında kök salmıştır. Farklı türlerde verdiği onlarca eser bir hakikat arayışıdır. Hakikate ulaşmak onda yegane amaçtır.”

FİLİSTİN’E DAYANIŞMA DUYGULARIMI İLETİYORUM

- KONUŞMASINDA Filistin’le ilgili de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze’deki drama dikkat çekti: “Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah. Kışın soğuğunda, son derece kısıtlı imkânlarla hayata tutunmaya çalışan; şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu muhafaza eden tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum.

O çadırların içinde, kışta, yağmurda, çamurda; yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz, değil mi? Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletler’i devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen bu firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da vakti saati gelecek.