Erdoğan’dan İsrail’e: İşgale son ver zararları tazmin et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da dün sabah Başbakanlık Ofisi’ne gelişinde Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim ortak basın toplantısı düzenledi. Malezya’yla işbirliğini ilerletmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettiklerini söyledi. Ayni yardımlar konusunda, Türkiye’nin şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’e gönderdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

YARDIM YOLLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

“Ayni yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde, İsrail’in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail’in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktadaki çabalarını hız kesmeden sürdürecektir.

HEM FİLİSTİN HEM SURİYE’NİN İMARI

Bu işin iki boyutu var. Hem ayni hem nakdi. Burada her iki ülkede ayni ve nakdi olarak her türlü desteği verebileceğimize inanıyorum. Bu konuda, bunları aramızda görüştük. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye’de altyapı, üstyapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üstyapıda gerek altyapıda neler yapabiliriz, bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar. Buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz.”

MALEZYA BAŞBAKANI: TÜRKİYE LİDER ÜLKE

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de ortak basın toplantısında “Dünya Müslüman âleminin lideri ve adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü ve ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz. Şanslıyız” diye konuştu.

Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde elektrik, elektronik, gıda ve savunma sektörlerini de ele aldıklarını belirterek, “Savunma bakanlarımız da işbirliğinin artırılması yönünde mutabık kaldı. Savunma ekosisteminde karşılıklı teknoloji teatisi üzerinde de mutabık kalındı” dedi. “Myanmar’daki Rohingyalılarla (Arakanlı Müslümanlar) ilgili gelişmelerin yanı sıra diğer ilgili kıtadaki gelişmelerden dolayı kaygılarımızı da paylaştık” diye konuşan Enver, kalıcı güvenlik, adalet ve barış isteklerini Myanmar özelinde bilhassa dile getirdiklerini aktardı.





Enver, Türkiye’nin Gazze’ye insani desteğini överek, “Gazze konusunda, Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda Türkiye şu ana kadar bir liderlik ortaya koymuş durumda ve Türkiye’den insani yardım olarak yüz gemi dolusu ekipman vesaire destek gönderildi. Bu inanılmaz bir şey. Bildiğim başka bir ülke bu kadarını yapmadı” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Ofisi’ndeki programının ardından Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışına katıldı. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının 500 yıllık köklü tarihinin bulunduğuna dikkati çekti. İş dünyasının bu güçlü ortaklığın lokomotifi konumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, üç kıtanın kesiştiği noktada yer alan Türkiye olarak, bölgede ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfettiklerini kaydetti.

İHRACAT PAYINI İKİYE KATLADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız ‘asrın felaketi’ olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik” diye konuştu.



Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısının 6 binden 80 binin üzerine çıktığına işaret eden Erdoğan, güçlü şekilde destekledikleri ve son 1.5 yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye’yi küresel güç merkezi yapana ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden sabırla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

YENİ HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Bölgedeki merkezi konumu, 25 yılı aşkın süredir kaydettiği dış ticaret fazlası ve özellikle son dönemde artan doğrudan yabancı yatırımlarıyla Malezya’nın tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten Erdoğan, 2015’te 1.7 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2024’te 5 milyar doların üzerine çıkardıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Yeni hedefimizi bu ziyaretimizde ticaret dengesini de dikkate almak suretiyle 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili iktisadi ve ticari ilişkilerin bir diğer önemli boyutu, şüphesiz karşılıklı yatırımlardır. Malezya, 2023 yılında ASEAN ülkeleri arasında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olmuştur. Malezya’nın ülkemizdeki yatırımlarının önemli kısmını Khazanah Nasional bünyesindeki firmaların sağlık, ulaştırma ve enerji sektörlerimizdeki girişimleri teşkil ediyor.

MALEZYA’YA 3 KORVET

Müteahhitlik, otomotiv, gıda, elektrik ve elektronik ürünler ve helal sektörleri başta olmak üzere birçok alanda işbirliği potansiyelimizin geniş olduğuna inanıyorum. Büyük atılım içine giren yerli ve milli savunma sanayimiz bugün ihtiyacımızın önemli kısmını karşılar hale geldi. Bu kapasiteyi teknoloji transferi ve ortak üretim dahil dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan geri durmuyoruz. Bugün ASELSAN, HAVELSAN ve 100’ü aşkın personeli ile TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi firmalarımız Malezya’da başarılı işlere imza atıyor. Özellikle STM firmamızın Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet gemisi inşasını üstlenmesi, denizcilik alanındaki işbirliğimizin parlak geleceğini müjdeliyor.”





MALEZYA BAŞBAKANI’NA HEDİYE TOGG

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldiği Başbakan Enver İbrahim’e ‘Pamukkale beyazı’ renginde Togg armağan etti. Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver İbrahim, Togg önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Togg’un direksiyonuna geçen Başbakan’a yolcu koltuğunda eşlik etti. Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi.

11 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver İbrahim, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçti. İki ülke arasında enerjiden savunmaya kadar çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzalandı.

ENDONEZYA’YA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarının ardından Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya gezisinde yer aldı.