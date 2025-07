Erdoğan’dan İsrail’e gerilim uyarısı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF 2025) açılışında özetle şunları söyledi:

HER GÜN YENİ BİR KRİZE UYANIYORUZ

“Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin de takip ettiği üzere, her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. 2’nci Cihan Harbi sonrası kurulan kural temelli uluslararası sistemin yerini, kimin gücü kime yeterse diyeceğimiz yeni bir düzen alıyor. Haklının hakkını arayacağı uluslararası mekanizmalar ise kendilerinden beklenen görevi icra edemiyor. Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse tarihi, beşeri, kültürel bağları itibariyle bu yeni statükonun etkilerini en çok hisseden ülkelerden biridir.

Haberin Devamı

TEDBİR ALMAMIZ GEREKMEKTEDİR

Gazze’de 22 aydır katmerlenerek devam eden soykırımın, İsrail’in coğrafyamızı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırılarının, Rusya ile Ukrayna arasında 3.5 yılı geride bırakan savaşın, Güney Asya’dan Kuzey Afrika’ya, Balkanlar’dan Güney Kafkasya’ya kadar geniş bir bölgede nükseden sıcak gerilimlerin tamamı bir şekilde bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı, müdahil olmamızı gerektirmektedir. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış derken, hamaset olsun diye söylemiyoruz. Aksine, her gün yaşadığımız bir gerçeği ifade ediyoruz.



AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLAR

Gazze’de insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi, bizim derdimizdir. 13.5 yıllık zulmün ardından 8 Aralık devrimiyle umutların yeniden yeşerdiği Suriye’ye yönelik saldırılar, bizim sorunumuzdur. Karadeniz’in güvenliğini tehlikeye atan sıcak çatışmalar, aynı şekilde bizim için büyük bir endişe kaynağıdır. Libya’dan Sudan’a, Pakistan’dan Afganistan’a nerede bir sıkıntı, çatışma, istikrarsızlık varsa, tamamı ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konulardır. Türk dış politikası, barış, adalet, uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, hakkaniyet ve dayanışma ilkeleri üzerine kuruludur. Nüfuz peşinde değiliz.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İstanbul’da Ukrayna için üçüncü deneme Haberi görüntüle

EUROFIGHTER GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü. Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemelerin değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi müzakerelerinden bu yıl netice almayı umduklarını belirtti. Erdoğan ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev’i de kabul etti.

SAVUNMAYA ÇAĞ ATLATTIK

Erdoğan savunma sanayiindeki atılımları anlatırken “Tasarımdan seri üretime, Ar-ge çalışmalarından ve inovasyon sürecine Türk savunma sanayiine çağ atlattık” dedi:

* “Türk savunma sanayii bugün 1380’in üzerinde proje sayısıyla, 20 milyar doları aşan cirosuyla, geniş ürün yelpazesiyle adeta destan yazıyor.

Haberin Devamı

* İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz. Geçen sene dünyada satılan her 100 İHA’dan 65’ini Türk firmaları tedarik etti.

* Kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biri şu anda Türkiye’dir.

İHRACAT REKORU

* Türkiye bugün dünyadaki en büyük 11’inci savunma ihracatçısı durumuna gelmiştir. Savunma sanayi şirketlerimiz geçtiğimiz sene tam 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir başarıya imza attı.

* 2024’te savunma ve havacılık alanındaki ihracatımız, NATO ve hizmet ihracatları da dahil olmak üzere yüzde 29’luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmıştır.

Gözden Kaçmasın Eurofighter yola çıkıyor Haberi görüntüle

DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI: İNSANLIK CEPHESİNDE BİRLEŞELİM

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki korkunç duruma şu sözlerle dikkat çekti: “İsrail’in Gazze halkına yönelik, nazileri fersah fersah aşan soykırımını tüm insanlığın gündeminde tutmaya devam ediyoruz. Maalesef Kızıl Haç’ın bile girişine izin verilmediği, gerçekten korkunç bir durum söz konusudur. Netanyahu ve katliam şebekesi barbarlıkta Hitler’i çoktan geride bıraktı. Avrupa’daki holokost sürecinde dahi Gazze’deki kadar insanlık dışı görüntüler ortaya çıkmadı.

YETER DİYELİM

Her gün onlarca masumun bir lokma ekmek, bir yudum su bulamadığı için can verdiği bir acımasızlığı, zerre kadar insanlık onuru taşıyan hiç kimse kabul edemez. Her kim Gazze’deki soykırıma sessiz kalıyorsa, İsrail’in işlediği insanlık suçlarına ortak oluyor demektir. Açlıktan kitlesel ölümlerin başladığı bu kara günlerde tüm uluslararası toplumu insanlık cephesinde birleşmeye davet ediyorum. Gelin, bu caniliğe hep birlikte tepki verelim. Gelin, bu zulme, bu vahşete artık yeter diyelim.”

Haberin Devamı

1000’İ AŞKIN YABANCI HEYET GELDİ

İstanbul Fuar Merkezi’ndeki programda IDEF tanıtımı izletildi, hava ve kara araçlarıyla geçit töreni yapıldı. Fuarda, MSB, İçişleri Bakanlığı, Baykar, TUSAŞ, Roketsan, ASELSAN ve HABAŞ’a ait 16 stant bulunuyor. 1000’e yakın üst düzey yabancı delegasyonu ağırlayacak fuara 400 civarında yabancı firma katılıyor. Atatürk Havalimanı, İstanbul Fuar Merkezi ve Ataköy Marina’da 27 Temmuz’a kadar sürecek. Profesyonel ziyaretçilerin ardından son iki gün halka açık olacak.