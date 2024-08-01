Erdoğan’dan İsrail’e: Bölgede estirdiği terör son bulacak

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CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN: SUİKASTI LANETLİYORUM

“Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz el Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise İsmail Haniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

BU TERÖR SON BULACAK

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkânlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Haniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam âlemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.”

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HANİYE SUİKASTINA TEPKİ YAĞDI

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: VAHİM SONUÇLARI OLACAK

“Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail’in Gazze’ye ve nihai aşamada Lübnan’a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye’nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastın İsrail Başbakanı’nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran’da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır. Haniye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır.

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ADI KONULMAMIŞ SAVAŞ

Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir. Ortadoğu’daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır.”





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CUMHURBAŞKANI YARDIMCSI CEVDET YILMAZ: KİRLİ BİR PLAN

“Hamas siyasi liderinin İran’da şehit edilmesi ve Beyrut’a düzenlenen saldırı Gazze’de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze’de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız. Tüm insanlığı, İsrail’in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz.”

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: NETANYAHU BÖLGESEL SAVAŞIN TETİĞİNİ ÇEKTİ

“Eylemin yapılma biçiminden İsmail Haniye gibi önemli bir ismin hedef alınmasına kadar İsrail ve Netanyahu hükümetinin yegâne amacı bir bölge savaşı çıkarmaktır. Bize gelen bilgilere göre İran dışından atılan bir füze ile bu suikast gerçekleştiriliyor. Bundan sonrasında bölgedeki her ülkede İsrail bu eylemleri yapabilirim şeklinde bir mesaj vermiştir. Avrupalılar, Amerikalılar susuyor. Diplomasi ve barışı götürmek yerine oraya İsrail’i koruyacak savaş gemileri gönderiyorlar. Bunun neticesinde bölgede çıkacak büyük olaylar sanmasınlar ki Ortadoğu’da, Filistin’de sınırlı kalacaktır, bu kapılarına dayanacaktır. İsrail, bölge savaşı başlatmak için ilk tetiği çekmiş oluyor. Bölge ülkeleri teyakkuza geçmiştir.”

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TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: NETANYAHU VE ÇETESİ DURDURULMALI

“Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Haniye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükâfatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi’ “Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı’.”

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU: KADER ORTAKLIĞI

“Son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan, İsrail’in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik eden, son soykırımda üç çocuğu ve dört torunu başta olmak üzere yakın aile fertlerini kaybeden değerli dostum ve kardeşim İsmail Haniye’nin şehadeti kendisinin uğruna hayatını verdiği Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işaretidir.”

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU: MÜCADELESİNE ŞAHİDİZ

“Haniye, yalnızca Filistin mücadelesinin değil tüm İslam ümmetinin onur simgesi, vakarın cisimleşmiş haliydi. Ailesini bu uğurda kaybetmesine rağmen duruşundan ve cesaretinden hiçbir şey eksilmeyen Haniye’nin mücadelesine şahidiz.”