Erdoğan’dan İsrail uyarısı: Bölge çok ciddi ateş çemberine doğru gidiyor

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye’yi Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Faye ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşme sonrasında Senegal ile eğitim, enerji, tarım ve çevre alanında 4 anlaşma ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin mutabakat imzalandı.

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

TİCARET HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

“Senegal, Batı Afrika’da en sıkı münasebetlerimizin olduğu ve Afrika kıtasının istikrar ve esenliğine en fazla katkıda bulunan ülkelerin başında geliyor. Birçok konuda aynı tutumu paylaşıyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkaran mutabakat protokolünü imzaladık. Bugünkü temaslarımızda ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yüksek öğretim alanlarında işbirliği imkânlarını ele aldık. 4 anlaşmaya imza attık. Senegal’le ticaret ve yatırım ilişkilerimiz sürekli artıyor. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar. Bu hedefe süratle ulaşma noktasında değerli dostumla hemfikiriz. Türk şirketlerinin Senegal’deki yatırımlarının ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri 3 milyar doları buldu.

Haberin Devamı

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İsrail’in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında Türkiye ve Senegal’in atabilecekleri adımları konuştuk. Bu noktada Senegal’in 1975 yılında bu yana Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesinin Başkanlığını yürütmesini takdirle karşılıyoruz. Senegal’in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli buluyoruz. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

KAN, KATLİAM, GÖZYAŞI

Haberin Devamı

Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı, kardeşlik ve insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün baskının, savaşın, katliamı ne demek olduğunu çok iyi bilen, bunun acısını yaşayan Afrikalı kardeşlerimizin İsrail hükümetinin soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz. Kan, katliam ve gözyaşı üzerine huzurlu bir gelecek inşa edilemeyeceğini, emperyalistler Afrika Kıtasında tecrübe ettiler. İnanıyoruz ki aynı hakikat Gazze ve Lübnan’da da tecelli edecektir. Zulmederek güvenlik arayanlar, çok daha büyük bir güvensizlik girdabına sürükleneceklerdir. Bundan şüphe duymuyoruz. Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz.

Haberin Devamı

DAHA SIKINTILI OLACAK

(Lübnan Başbakanı Mikati’nin ateşkes açıklaması) Sayın Mikati bir tespit ortaya koydu. O da muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu ama özellikle Hasan Nasrallah’ın yerine bu görevi devralan yeni lider, ‘biz aynı istikamette gideceğiz’ dedi. Bir kararlılık ortaya koydu. Dolayısıyla bu şunu gösterecek; bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Temennimiz odur ki; bölgedeki bu gelişmeleri acaba nasıl başta BM olmak üzere kontrol altına alırız. Bunun çalışmalarını hep birlikte yapacağız.”

FAYE: ORTAKLIĞIMIZI GENİŞLETELİM

- SENEGAL Cumhurbaşkanı Faye ise şunları söyledi “İşbirliğimiz son derece başarılı seyrediyor ancak daha fazlasını yapabiliriz. Ortaklığımızı farklı sektörlerde genişletebiliriz. Ortak girişimleri güçlendirip uzun vadeli bir hale getirebiliriz. Türkiye’de yaşayan Senegallilerin ülkenize entegre olmasına katkı sağladığınız için teşekkür ederim. Filistin halkı trajedi yaşıyor. Uluslararası hukuk ihlal ediliyor. BM daha adil, daha eşitlikçi bir küresel düzen sürdürmeli. Uluslararası güvenlik BM tarafından sağlanmalı.”