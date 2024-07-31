Erdoğan’dan İsrail mesajları: Tüm dünya için tehdit

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

HİTLER’İ GÖLGEDE BIRAKTI

“Gazze’de yaklaşık 300 gündür son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. İsrail güçleri 16 bini çocuk 40 bin Filistinli kardeşimizi tepelerine bomba yağdırarak kalleşçe şehit etti. Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler’i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür.

BATI SADECE SEYREDİYOR

Yüreğinde zerre kadar vicdanı olan birisinin hangi inanca mensup olursa olsun Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalması düşünülemez. Ama Batılı liderler, görevi uluslararası güvenliği sağlamak olan kuruluşlar bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan seyrediyor. Gazzeli 40 bin masum ölmemiş, 16 bin çocuk vahşice katledilmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi’nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. İslam dünyası birkaç ülke dışında zulmü durduracak, zalime dur diyecek hiçbir irade sergilemiyor.

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BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİL

Ben de insanım diyen, ben de Müslümanım diyen birisinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? BMGK bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? İsrail’in istilacı politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmek için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım. Bu gidiş, gidiş değildir. Netanyahu yönetimi altında İsrail’in gittiği yol yol değildir. Bu pervasızlığın, bu hoyratlığın Batı’nın sergilediği bu iki yüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir.

HUDUTLARI NETLEŞMEMİŞ TEK ÜLKE

Gazze’de 40 bin masum insanı katlettikten sonra bugün gözünü Lübnan’a dikenlerin yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini kim verebilir? Bu soruyu sadece biz sormuyoruz, bölgedeki tüm devletler soruyor. Bölgemizde hudutları halen netleşmemiş tek ülke İsrail’dir. Bölgemizde diğer ülkelerin topraklarını işgal ederek semiren ülke İsrail’dir. Bölgemizde güvenliğini saldırganlıkta, katliamda ve toprak gaspında arayan yegane ülke İsrail’dir. Meşru bir devlet olarak değil, terör örgütü gibi hareket eden ülke İsrail’dir. Hamas bizim de telkinlerimizle ateşkese ‘evet’ dediği halde savaşı uzatan, kan döken, katliam yapan taraf İsrail’dir, İsrail yönetimidir. Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin, sadece Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm insanlık, tüm dünya için tehdittir.

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İNSANLIK İTTİFAKI

Hitler, ABD ve Sovyetler Birliği’nin ittifakıyla geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır. Netanyahu yönetiminin yularını ellerinde tutanların bu katliam şebekesine bir an önce dur demesi gerekiyor. Biz Netanyahu denen caninin ne yapmaya çalıştığının bölgemizi ve tüm dünyayı nasıl bir felakete sürüklemek istediğinin farkındayız.

KLAVYE SOYTARILARI

Gazze’deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerinin arkasındaki asıl niyeti de çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz. Ne söylüyorsak, bölgemizde kanın ve gözyaşının durması için söylüyoruz. Biz İstiklal Marşı bile ‘Korkma’ diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının

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hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, istedikleri kadar çukurlaşsınlar Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz.”

PARİS OLİMPİYATLARI: TORUNUM ‘GİTME’ DEDİ

“Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti, ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum ‘Dede gitme’ dedi, ‘Niye’ dedim, ‘Orada LGBT gösterisi yapacaklar’ dedi. Çıkardı, bana Instagram’dan o görüntüleri, ‘Tamam kızım gitmeyeceğim’ dedim.

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PAPA’YI ARAYACAĞIM

İlk fırsatta Sayın Papa’yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hıristiyan alemine ve tüm Hıristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak en masum varlıklarımız olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris’teki rezil sahne sadece Katolik alemini, sadece Hıristiyan dünyasını değil en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu konudaki duruşumuzu çok net bir biçimde ortaya koyduk. Sapkın akımlarla ve bunları insanlığın başına bela eden küresel güçlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdüreceğiz.”

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TEŞKİLATA: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

“Biz ne kadar sancılı olursa olsun her meseleyi kendi arasında konuşan, kendi içinde özgürce tartışan, müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimleri sonrasında da aynısını yapıyoruz. Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Allah’ın izniyle bunlara aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Kardeşlik hukukumuza ve dava arkadaşlığımıza uygun şekilde partimiz bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Yorulan, yıpranan veya çeşitli nedenlerle görevden affını talep eden bazı arkadaşlarımızın yerine geçen ay yenilerini görevlendirdik. AK Partili kadrolar olarak yapmamız gereken bellidir: Daha fazla gönül kazanacağız, daha fazla insanımıza ulaşacağız, milletin sofrasına daha fazla oturacağız.”

MUHALEFETE: KENDİLERİNİ FİLDİŞİ KULELERE HAPSETTİLER

“Muhalefetin millete ve milletin meselelerine nasıl baktığını, kendilerini fildişi kulelere nasıl hapsettiklerini, topluma dair her konuda görüyoruz. Son 22 yılda birkaç istisna hariç milletin gerçek gündemiyle aynı hizada bir türlü konumlanamadılar. Terörle mücadeleden ülkemizin hak ve çıkarlarının savunulmasına kadar milli meselelerin tamamında çok büyük savrulmalar yaşadılar. Şimdi benzer bir basiretsizliği ‘Mavi Vatan’ konusunda görüyoruz. Türkiye’nin çıkarlarını savunmak yerine bakıyorsunuz ‘masal’ diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Türkiye aleyhine bu tezleri Meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP’nin görevi oldu?

MAVİ VATAN’DAN GERİ ADIM YOK

Anavatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız, bunu böyle bilsinler. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”

‘MİLLETİN MECLİSİ MİLLETİN SÖZÜNÜ DİNLEDİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin Meclis’te kabulüyle ilgili sosyal medyadan mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dün gece yoğun ve yorucu bir mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Muhalefetin tüm kışkırtmalarına, tamamı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu kampanyalarına rağmen milletin meclisi bir kez daha milletin sözünü dinlemiş, sessiz çoğunluğun çığlıklarına kulak tıkamamış, çocuklarımızın feryatlarına bigâne kalmamış, son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir. Gerek yasa teklifinin hazırlık aşamasında gerekse komisyon ve genel kurul safahatında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, AK Parti Grubuyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna, sivil toplum kuruluşlarımıza, ailelerimize ve medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin acil çözüm beklediği konuların başında gelen başıboş köpek meselesini hükümet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vermek suretiyle inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız.”

ENDONEZYA LİDERİ BEŞTEPE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhuriyeti’nin ekimde cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Beştepe’deki görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İSLAM ÜLKELERİ GAYRETLERİNİ ARTIRMALI

“Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin köklü tarihi ve kültürel bağlardan güç alan ilişkilerinin savunma sanayii, ekonomi, enerji başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Endonezya’nın Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MİKTA gibi uluslararası platformlarda daha etkin işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarındaki İsrail zulmünün bir an önce durdurulması ve Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılması için İslam ülkelerinin gayretlerini daha da artırmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.”