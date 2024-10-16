Erdoğan’dan ‘İsrail’ çıkışı: Tehlikeyi görüyoruz

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Erdoğan, Filistin’in Geleceği Konferansı’nda özetle şunları söyledi:

DEVLET DERSEM YANLIŞ OLUR

“Her ne kadar dünya, İsrail vahşetine 7 Ekim’den sonra gözlerini açmış olsa da Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail’in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor. Esasında Filistin’de kan, gözyaşı ve zulüm hiçbir zaman dinmedi. İsrail devleti 1948 yılında kuruldu. Buna devlet dersem yanlış olur. İlk adımı böyle atıldı. Filistin halkının gözünde, 14 Mayıs 1948 büyük bir felâket demekti. İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinli’yi sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köyü ve kasabayı yok etti, binlerce Filistinli’yi öldürdü. Kan ve işgal üzerinde kurulan İsrail, Nekbe’den itibaren Şaron katliamı, Sabra ve Şatilla katliamı, Kudüs ve Cenin katliamları ile kan dökmeye devam etti. Nekbe’den bu yana işgalini sürekli genişleten İsrail, şu anda 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85’ine el koymuş durumdadır. Yani işgal etmiş durumdadır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, trafik kazasında vefat eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu’nun ailesini ve bir taksi durağını da ziyaret etti.

BU SORUNUN CEVABINI VEREN ÇIKMADI

Bugün, BM üyesi olup da resmi sınırları halen netleşmemiş tek devlet, adı devlet, İsrail’dir. Bu gerçeği 74’üncü BM Genel Kurulu’nda, 1947 yılından bu yana İsrail’in değişen haritasını göstererek ‘İsrail’in sınırları neresidir?’ diye tüm dünyaya sormuştuk. Aradan geçen zaman zarfında bu sorunun cevabını veren çıkmadı. İsrailli yöneticiler, bırakın cevap vermeyi, Gazze soykırımıyla birlikte yeni haritalar paylaşmayı sürdürdüler. Fakat biz bu haritaları göstermeye devam edeceğiz. Bununla kalmayıp; Gazze’yi işgalle yetinmeyeceklerini Lübnan’a saldırarak gösterdiler. Netanyahu’nun kabine üyeleri asıl gayelerinin ne olduğunu, gözlerini nerelere diktiklerini, işgal politikalarını nereye kadar uzatmak istediklerini yaptıkları her yeni açıklamayla deşifre ediyorlar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan,Filistin’in Geleceği Konferansı’nda konuştu. Erdoğan’a büyük ilgi gösteren katılımcılar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

İSRAİL YAYILMACILIĞI

Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde, bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemizde yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz. Gazzeli bir çocuğun yürek parçalayan şu sözleri, yaşanan barbarlığı çok net anlatıyor. ‘Susuzluktan, açlıktan ve sürekli yer değiştirmekten başka hiçbir şey yaşamadım. Çocukluğumu da yaşayamadım. Yorulduk, bıktık. Artık ölüp dinlenmek istiyorum.’ Hepimize ibret olacak bu sözler aslında evlerinden, topraklarından sürülen milyonlarca masum Filistinli’nin acı hikâyesinin özetidir.”

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9.5 MİLYAR DOLARLIK TİCARETTEN SARFINAZAR ETTİK

“Filistin sevindiğinde sevinen, üzüldüğünde üzülen; Filistin halkının derdini kendi derdi olarak gören bir milletiz. Tarih boyunca ne zaman Filistin’de bir kan aksa, bir gözyaşı dökülse acısı bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Kimseyi ayırmadan zalimlerin karşısında, mazlumların yanında güçlü bir duruş sergiledik. Zulme sessiz kalanlardan olmadık. Zulme rıza gösterenlerden olmadık. Gazze’de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla yetinmeyip İsrail’e karşı somut tedbirler alan tek devletiz. Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail’le ticari işlemleri durdurduk. Yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik. Mısır makamlarının da destekleriyle Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 60 bin tonu aştı. Bu yardım miktarıyla Türkiye, Gazze’ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumdadır. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, nefesi, savunucusu olan hükümet, yine biziz.”

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BM’Yİ UTANÇ GİRDABINDAN KİM ÇEKİP ALACAK

-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında BM’yi de şöyle eleştirdi: “Lübnan Geçici Görev Gücü’ne saldırısıyla İsrail, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere BM’ye alenen meydan okumuştur. Bu hoyratlıklara şimdiye kadar daimî üyelerden net bir tepki gelmemesi, en az saldırılar kadar vahim bir durumdur. Soruyorum, kendi personelinin hakkını korumayan bir BM, başkalarının hakkını nasıl savunacak? Kafasında ‘UN’ yazılı mavi kaskı olan askere uzanan elleri kıramayan BM; Gazzelilere, Lübnanlılara uzanan kirli elleri nasıl engelleyecek? Her gün itibar kaybeden BM’yi içine düştüğü bu utanç girdabından kim çekip alacak?”

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TEMERKÜZ KAMPINA DÖNÜŞTÜ

- Erdoğan, “İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda Gazze, benzerlerine sadece 2. Dünya Savaşı sırasında tanık olduğumuz, 2 milyon insanın toplandığı devasa bir ‘Temerküz kampına’ dönüşmüştür” dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “İsrail’in yıldırma politikasıyla sürekli kuzeyden güneye, güneyden kuzeye sürüklenen Gazzeliler çok büyük bir insani trajedi yaşıyor. Kış mevsimiyle birlikte bu trajedinin derinleşeceği açıktır. Gazze’ye kış mevsiminden önce daha fazla insani yardım ulaştırılması noktasında uluslararası toplumun ve İslam dünyasının daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor.”

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANDI

- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. (ANKARA)