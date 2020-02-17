Erdoğan'dan iş dünyasına: Yatırımda geç kalmayın

DEVLERİN YERİNE ADAYIZ

“Türkiye genç nüfusuyla, giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye adaydır. Bunun için en önemli hazinemiz olan evlatlarımızın becerilerini geliştirecek ve meraklarının peşinden koşmalarını teşvik edecek bilim merkezleri, dene-yap teknoloji atölyeleri açıyoruz. Teknofest’in gördüğü ilgi, milletimizin teknoloji alanındaki potansiyelinin gücünü gösteriyor. Bununla birlikte geleceğe yönelik ümitlerimizi daha arttırıyor.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İNOVASYONDA

Türkiye’nin geleceği teknolojide ve inovasyondadır. Biz kendimizi savunma sanayiinde ispatladık. Şimdi sıra üretimin diğer alanlarına geldi. Bilinçli bir stratejiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum. Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer, bize bu cesareti veriyor. Bu başarıların yerine yenilerini koyacak, topyekûn bir üretim seferberliğiyle, Türkiye’yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız.

EKONOMİK TUZAĞI BOZDUK

2018’nin son çeyreğinde ve geçen sene tamamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı sebebiyle, hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. Hamdolsun bu ekonomik tuzağı bozduk. Ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahlillerini boşa çıkardık. Şimdi hepsi de ‘Biz hata etmişiz. Aslında Türkiye daha hızlı toparlanacak’ demeye başladılar. 2019’u her şeye rağmen, pozitif büyümeyle kapatacağımız anlaşılıyor. Bu yıl da öngörülenin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum.

YATIRIM İKLİMİ CANLANIYOR

Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım iklimi yeniden canlanmaya başladı. Otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz 21 ay sonra yüzde 8.6’lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor.

ÜRETİM VE İSTİHDAM OLSUN

Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım desteği veriyoruz. Üretim desteği veriyoruz. Ar-Ge desteği veriyoruz. İstihdam destekleri veriyoruz. Ve faizler ciddi manada tek haneli rakama doğru düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı getirecektir. İstihdam üretimi ve ardından da rekabeti getirecektir. Yani üzerimize düşen her şeyi biz yapıyoruz. Girişim de üzerine düşeni yapsın diyoruz. Sonra geç kalırsınız. Yatırıma gereken öngörünürlüğü sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguluyoruz. Eksik olan ne varsa hep birlikte üzerine gideceğiz.”

DEV ŞİRKETLERİN BULUŞTUĞU MERKEZ

TÜRK savunma sanayisinin inovasyon merkezi olan Teknopark İstanbul, yeni açılan ikinci etabıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alana ulaştı. İkinci etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Teknopark İstanbul’un 2030 yılına kadar ekonomiye 10 milyar dolar katkı sunması bekleniyor. Teknopark İstanbul’da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor. Teknopark İstanbul, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine de ev sahipliği yapıyor. 312 firmanın bulunduğu, 5 bin 392 Ar- Ge mühendisinin çalıştığı Teknopark İstanbul’da savunma sanayii odaklı toplam 1763 milli proje hayata geçirildi.

FANUSTAKİ HEDİYE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a törenin sonunda Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından cam bir fanusta hediye verildi. Fanusta, İstanbul’un fethi öncesi yaşanan ‘kanlı ay tutulması’ndaki gökyüzünün haritası, gök cisimlerinin ufuk çizgisine göre konumunu ölçmek için Müslüman bilim adamları tarafından keşfedilen usturlab, Roketsan tarafından geliştirilen ve aynı amaçla kullanılan aletsel seyrüsefer ölçüm sistemi ile küresel konumlama sistemi ve elektro-optik yıldız takip sistemi vardı.