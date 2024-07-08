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Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pezeşkiyan#İran
Erdoğandan İranın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyana tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 17:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pezeşkiyan#İran

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