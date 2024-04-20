Erdoğan’dan İran-İsrail yorumu: Akla ziyan olmayan bir açıklama yok

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camisi’ne geçti. Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplarken özetle şunları söyledi:

IRAK’TAKİ GÖRÜŞMELER

“(Irak ziyareti) Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak’a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat, Bağdat’taki Sayın Cumhurbaşkanı’yla ve Başbakan’la yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleşeceğiz. Erbil’de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak.

İSRAİL’İN İRAN MİSİLLEMESİ

Biliyorsunuz, şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Yani İran’ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten ‘Bu doğru söylüyor’ diyemiyorsunuz. İsrail’inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada da tabii Amerika’yı da ileri sürüyorlar. Amerika’nın yaptığı açıklamalarda da ‘haberimiz vardı, yoktu’ gibi laflar var. Ve çok daha önemlisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de Amerika’nın son yapılan açıklamalarda yani İsrail’in yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin’in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk. Ve bunu da yine çok açık net görme imkânımız oldu.

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HANİYE’YLE GÜNDEM

(Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Türkiye ziyaretindeki gündem) İsterseniz o gündemi yani biz Sayın Haniye’yle aramızda tutalım. Ona göre de adımlarımızı atalım.

ALMANYA’YLA İLİŞKİLER

(Alman Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti) Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Steinmeier’le bizim geçmişten bugüne olan dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Tabii bunlar içerisinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuları ele alacağız ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz, bunları da görüşme fırsatımız olacak.”

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Iohannis’in NATO genel sekreterliği adaylığı da gündeme geldi.

MİÇOTAKİS’İN ZİYARETİ ÖNEMLİ BİR MERHALE

"(Yunan Başbakanı’nın mayısta Türkiye ziyareti) Sayın Miçotakis’in ziyareti bir nevi iadeiziyarettir. Ve bu iadeiziyaret de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir diyebilirim. Ve bu önemli merhaleyle ilgili olarak da biz Türkiye-Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl taşıyabiliriz, bunları görüşme fırsatımız olacak."