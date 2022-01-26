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Erdoğan'dan İran açıklaması: Borcumuz kesinlikle söz konusu değil, iddialar yalan

#İran#Gaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğandan İran açıklaması: Borcumuz kesinlikle söz konusu değil, iddialar yalan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran'la yaşanan doğalgaz sıkıntısına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Kamuoyunda İran'a borç olduğu yolundaki iddiaları net şekilde yalanlayan Erdoğan, "Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar yalandır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'ın gaz sıkıntısına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar yalandır ve Cumhurbaşkanı İbrahim beyle yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim, onlar bir arızdan ötürü bu işi 10-15 gün erteleme durumları olacağını söylediler. Şu anda İran'da da kış şartları çok sert. Bütün bunlarla beraber en kötü şartlarda bir 10 gün esneme yaparsak bu süreci atlatırız dedi sayın cumhurbaşkanı.

Ekiplerimiz orada görüşmelerini yapıyorlar. İnşallah 10-15 gün içerisinde bu doğalgaz akışı tekrar devam edecek. Tabii tedbirlerimiz var. Bunlarla beraber gaz akışının sağlanması gerçekleşecek.

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#İran#Gaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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