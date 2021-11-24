Erdoğan’dan Interpol’e ‘iade’ çağrısı

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Dün İstanbul’da düzenlenen İnterpol 89. Genel Kurul Toplantısı’na video mesaj gönderen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “DEAŞ’tan FETÖ’ye, PKK/PYD’den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ’a karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. İnterpol’ün faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyoruz.

FETÖ’cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç, faili daha da azgınlaştıracaktır.

KOŞULSUZ DESTEK VERMELİ

Demokrasiye kasteden; kadın, çocuk, yaşlı, sivil, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemelidir. Bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan İnterpol’e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. İnterpol’ün üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir.”

INTERPOL’ÜN İSTANBUL ZİRVESİ

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Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) 89. Genel Kurulu, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. 3 gün sürecek olan ve İnterpol’ün yeni başkanının da seçileceği Genel Kurul’a 160 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, müsteşar ve emniyet genel müdürü seviyesinde bürokrat katılıyor. Toplantıya ev sahipliği yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “1996-2016 yılları arasındaki 20 yılda 100 kırmızı bülten, 2016’dan sonraki beş yılda 982 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiştir. 2016’dan sonraki beş yılda 374 kırmızı bülten iptal edilmiştir”dedi.