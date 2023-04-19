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Erdoğan’dan ilk miting... Türkiye Yüzyılı’na giden yolu Afyon’dan başlatıyoruz

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Afyonkarahisar#Miting
Erdoğan’dan ilk miting... Türkiye Yüzyılı’na giden yolu Afyon’dan başlatıyoruz
Ebru KARATOSUNMert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için Türkiye Yüzyılı’na giden ilk yolu Afyon’dan başlattıklarını söylerken “Afrika’dan Balkanlara Asya’dan Ortadoğu’ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik” dedi.

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14 Mayıs seçimleri için ilk mitingine Afyonkarahisar’dan başlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Cumhuriyetimize giden yol Afyon’da kazanılan zaferle başlamıştı. Biz de 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon’dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye Yüzyılı’na giden yolu yine Afyonkarahisar’dan başlatıyoruz.

ASIRLIK HAYALLERİNE ANCAK KAVUŞABİLDİ

Millî mücadeleyi zafere ulaştırırken olduğu gibi Cumhuriyet tarihi boyunca da karşılaştığımız her zorluğu yeni bir atılımın başlangıcına dönüştürmeyi başarmış bir milletiz. Tek parti faşizmini aşan ilk adımı Demokrat Parti’nin öncülüğünde gerçekleşen milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasi hamlesiyle attık. Geri kalmışlık zincirini kırma irademizi rahmetli Menderes’ten merhum Özal’a kadar uzanan bir çizgide verilen mücadele ile gösterdik. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının tescili mahiyetindeki çabaları büyük fedakârlıklar ve bedellerle yavaş yavaş yürüttük. Türkiye, son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi.

LONDRA’DAN NE KADAR PARA ALDIN?

Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi, emperyalizmin finansörü. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra’dan ne kadar para aldın da geldin? Emperyalistlerin Truva atı, IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim?

O ZAMAN YANIMIZDA BEBECAN VARDI

Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos’ta IMF başkanıyla görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu, ona da o görevi vermiştik. Yanımda ve IMF’ın başkanına dedim ki ‘Adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu? Alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz. Türkiye’yi ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi? Bebecan. Siyasi hayatımız emperyalistlerle mücadeleyle geçti. Suriye ve Irak harekâtlarıyla emperyalistlerin ülkemize yönelik oyunlarını bozduk. Faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını kestik. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarak emperyalistlerin felaket senaryolarını paçavraya çevirdik.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Afyonkarahisar#Miting

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