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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’dan il kongrelerine salgın önlemi

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Erdoğan’dan il kongrelerine salgın önlemi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı’nda alınan kısıtlamaların ardından, AK Parti il kongrelerinde de önlemlerin arttırılması kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bütün büyükşehirleri tek tek ziyaret etmeyi planlayan Erdoğan, pandeminin yoğun olduğu illerdeki programlara videokonferans ile katılacak. Bazı illerde il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Erdoğan’ın kongre programının değişebileceği değerlendiriliyor. Erdoğan ayrıca 9 Kasım’da düzenlenecek büyükelçiler konferansının açılışına katılacak. Konferansta, salgın tedbirleri alınacak. Konferans Türkiye’nin ABD, Fransa, Almanya gibi ülkelerdeki büyükelçilerini buluşturacak. Erdoğan yarın Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç’i de İstanbul’da kabul edecek.

YİK BEŞTEPE’DE TOPLANDI

Erdoğan’dan il kongrelerine salgın önlemi

◊ Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantı koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli şekilde yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri eski TBMM başkanları İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Fahrettin Altun, Kurul üyelerinin, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduğunu ifade etti. (◊ ANKARA)

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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