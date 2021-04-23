Erdoğan’dan iklim mesajları: Gelecek nesillere vicdani görevimiz

BIDEN’A TEŞEKKÜR: ABD Başkanı Biden’a bu anlamlı etkinliği düzenlediği ve daveti için teşekkür ediyorum. Bizlere emanet olan dünyayı gelecek nesillere daha yaşanabilir şekilde bırakmak hepimizin ahlaki ve vicdani görevidir. İklim değişikliği sadece dünyayı en fazla kirleten belli başlı devletleri değil, tüm insanlığı etkiliyor.

TÜRKİYE DE ETKİLENİYOR: Türkiye olarak biz de bu olumsuzluklardan etkilenen ülkeler arasındayız. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla yoğun çaba harcıyoruz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yapıyoruz.

23 MİLYON HEKTAR ORMAN: Nitekim son 18 yılda toplam 5.1 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık. İklim değişikliğiyle mücadelede yol haritamızı teşkil eden Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı ile İklim değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz.

EMİSYONDA YÜZDE 21 AZALIŞ: 2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21’e varan azalma bekliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecek.

DENİZ KORUMA ALANLARI: Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak açık denizlerde koruma alanları ilan edilmesi meselesini gündemimize almamız gerektiğine inanıyorum. Salgın sonrası toparlanma sürecinin merkezindeki yeşil dönüşüm konusunda da adım atıyoruz. Sanayi sektörünün yeşil dönüşümü martta açıkladığımız Ekonomik Reform Paketi'nde öncelik verilen unsurlardan biri.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI: Dolayısıyla yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik işbirliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Biden’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz.

Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın da olduğu 40 lider dünya için online buluştu.

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