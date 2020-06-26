Erdoğan’dan İdlib’e konut sözü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı” devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi verdi. Soylu, bir briket evin maliyetinin ortalama 5 bin lira civarında olduğunu, eşiyle birlikte 20 ev yaptıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İdlib bölgesinde konutlarla ilgili verilen mücadeleyi tebrik ederek şunları söyledi:

50 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARIZ

“Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir, ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda girme şansını, imkânını yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da arttırırız. Şu anda Süleyman Bey’in 20 konut sözü var. Biz de şimdilik ilk hedefte, inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım.”

Bakan Soylu da İdlib’de 10 bin 762 briket ev yapıldığını belirterek, “Yıl sonuna kadar 30 bin 785 taahhüdümüz vardı. Hedefi 50 bine çıkardık” dedi.