Erdoğan'dan 'Hudut Kartalları'na övgü

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Telefondan ‘Hudut Kartalları’na seslenen Erdoğan, sözlerine Akar’ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine değinerek başladı. Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretiniz tarih boyunca unutulmayacaktır” dedi. Erdoğan, hudut birliklerinin geçmiş Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

AKAR VE KOMUTANLAR SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Hatay'a gitti. Sınırın sıfır noktasındaki Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na giden Akar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı. Hudut Karakol Komutanı'na, Türk bayrağını öperek emanet eden Akar tedbirlerle ilgili brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Nöbet tutan askerlerin annelerinin Anneler Günü’nü kutlaması için karakol komutanına telefon edilmesi talimatını verdi. Nöbetçi askerler Ceyhun Maraşlı ve Özcan Harma, anneleriyle telefonla görüşüp Anneler Günü’nü kutladı.