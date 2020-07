Erdoğan’dan hodri meydan! ‘Buyurun çıkın meydana’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amasya Çevreyolu’nun açılış töreninde videokonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada isim vermeden Yunanistan’ı uyardı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

“Irak’tan Suriye’ye, Libya’dan Ege’ye kadar nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa, hiç tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Maruz kaldığı her saldırının ardından, Türkiye’nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri hamdolsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

SAYGIYLA KARŞILANIYOR

Egemenlik haklarımızın kullanımı konusunda attığımız adamlar, zahiri bir takım itirazlar dışında genel olarak kabul görmekte, saygıyla karşılanmaktadır. Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil, bizatihi Türk milletinin ve Müslümanların bu Coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmekte. Tutumunu ve söylemini dengeli hale getirmektedir.

BÜYÜK TÜRKİYE VİZYONU

Türkiye’nin bugün her alanda sergilediği onurlu ve sonuç alıcı duruşa öyle kolay gelinmedi. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Türkiye’nin attığı adımlara karşı, yüksek sesle itiraz edenlerin, sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi, ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir. Elbette elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik.

MÜZAKERE KANALLARINI AÇIN

Ülkemize karşı ne siyasetle, ne diplomasiyle ne sağduyuyla, ne akılla bağdaşan sözler sarf eden davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız, buyurun çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa, biran önce müzakere kanallarını açın. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Kendi hakkımıza, hukukumuza, çıkarımıza da kimsenin el atmasına izin vermeyiz. Dayatmalar ve zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı sahada fiilen gösteriyoruz. Gerekirse fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz.”

ECDADIN HATIRALARINA SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKIYORUZ

“Ayasofya'nın ibadete açılışı vesilesiyle, Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmetle yad ettik. 25 Ağustos’ta Ahlat’ta, 26 Ağustos’ta Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’ı rahmetle yad edeceğiz.

SERRAC’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac’ı dün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Serrac’a konuk devlet başkanlarına uygulanan sıkı koruma tedbirleri uygulandı. Sakal bıraktığı görülen Serrac ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmazken, sadece fotoğraf paylaşıldı. Serrac önceki gün de İstanbul’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

CONTE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.