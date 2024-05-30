Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam dünyasına sert tepki: Ey Amerika bu kan senin eline de bulaştı

Haberin Devamı

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

-DÜNYA BİR VAMPİRİN BARBARLIĞINI CANLI YAYINDA İZLİYOR: “İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım, milyonlarca sivilin sığındığı Refah bölgesine yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Önceki gün güya güvenli bölgedeki sivillerin yaşam mücadelesi verdikleri çadırlara düzenlenen saldırıda en az 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere bakmaya can dayanmıyor, kalp dayanmıyor. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa’nın devlet ve hükümet başkanları, İsrail’in bu soykırımına, bu barbarlığına, vampirliğine siz de ortak oldunuz; çünkü sustunuz. Kimse kusura bakmasın bundan sonra hiçbir Avrupalı çıkıp da kibirle parmak sallayarak üsttenci bir dille bize demokrasiden, insan haklarından, ifade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden bahsetmesin. İsrail Gazze’de insanlığı öldürdü, Avrupa ise kendi değerlerini öldürdü.

Haberin Devamı

-GAZZE’DE BM DE ÖLDÜ: Yıllardır bulunduğumuz her uluslararası platformda hatta BM kürsüsünde ‘Dünya beşten büyüktür’ diye haykırıyoruz. Ey BM, 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın? Gazze’de sadece insanlık değil, BM de ruhuyla birlikte ölmüştür.

-İSLAM DÜNYASINA BİR ÇİFT SÖZÜM VAR: İslam dünyasına da bir çift sözüm var: Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı? Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrail’li teröristler Müslümanların evlerine, mahremine girip yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Müslüman çocuklar hastanelerde katlediliyor, bebeklerin boynu koparılıyor, çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz bunları? Ne zaman tepki göstereceksiniz? Ne zaman bir araya gelip kararlı bir duruş sergileyeceksiniz?

-BU SOYKIRIM UNUTULMAYACAK: İsrail ve onu destekleyenler, bu soykırımın unutulacağını zannediyorlar. Ancak bu soykırım unutulmayacak. Ölen bebekleri, çocukları, masum sivilleri dünya unutmayacak. Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında sahnelenen mezalimi asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Soykırım suçluları, insanlığın vicdanında olduğu gibi, hukuk önünde de mahkûm edilmeden bölgemize barış gelmez, dünya huzura kavuşmaz.”

Haberin Devamı

SOKAK HAYVANLARI SORUNU: HEPSİ DE SAHİPLENİLSİN İSTİYORUZ

- Erdoğan sahipsiz sokak hayvanları sorununa ilişkin özetle şu mesajları verdi:

-“Türkiye’de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi de aynı oranda büyüyor. Kuduz riski açısından Türkiye; şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor.

- 2018-2022 yılları arasında, kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin iken, 2023 yılında bu sayı 438 bine yükseldi. Yine son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleşti.

BİZ MERHAMET MEDENİYETİYİZ

- Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Biz, doğum yapacak bir köpek için ordusunun yolunu değiştiren, köpeğe zarar gelmesin diye başına nöbetçi diken bir Peygamberin ümmetiyiz. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın.

Haberin Devamı

- Sahipsiz köpek sayısını “yakala-kısırlaştır-sal” metoduyla çözmek istedik, ama bu bir çözüm olmadı.

- Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz, tüm taraflarla istişare halindeyiz.

BİR SONRAKİ ADIMA GEREK KALMAZ

- Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakımevi olmayan yerlerde hemen bakımevleri kurulacak. Sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Belediyelerin sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacak.”

MELONİ’YE FİLİSTİN ÇAĞRISI

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin’i tanımasına işaret ederek Filistin’i tanımaları temennisinde bulundu. Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ve Norveç Başbakanı Jonas Store’la yaptığı görüşmelerde ise iki ülkeyi de Filistin’i tanıma kararlarından dolayı tebrik etti.